Česká národní banka zasáhla proti inflaci, trh čekal víc | E15.cz

Česká národní banka letos už podruhé zvýšila svou základní úrokovou sazbu. Ta je nově půl procenta, a je tak nejvýšší za posledních pět let. Finanční trhy přitom očekávaly, že bankéři budou vůči české ekonomice přísnější. Podle ekonomů o tom svědčí vývoj kurzu koruny. Ta po rozhodnutí ČNB oproti euru takřka o půl procentního bodu oslabila. Citelné zdražení půjček podle ekonomů i byznysmenů hrozí při současném tempu utahování peněžních šroubů ČNB zhruba za rok.

„Bankovní rada ČNB může znovu zvýšit úrokové sazby na jakémkoliv dalším měnovém zasedání, pokud to bude vyžadovat situace,“ avizoval možnost brzkého dalšího utažení měnové politiky guvernér ČNB Jiří Rusnok. Podle ekonomů je totiž centrální banka za vývojem ekonomiky lehce pozadu.

„Podle našeho modelu by již nyní měla být sazba ČNB nad jedním procentem, záleží však na tom, jakou dává ČNB preferenci postupnému vývoji,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek. Centrální banka sáhla ke zvýšení základní sazby kvůli rychle rostoucí inflaci, která je v současnosti dokonce výše, než ČNB předpokládala.

Prudce rostou i mzdy a dvouciferným tempem se zvyšují ceny nemovitostí. Ekonomové i byznys očekávají mírné zdražení financování, a to především v případě firemních úvěrů a hypoték. Shodnou se ale na tom, že růst cen půjček bude jen mírný a pozvolný.

Kurz koruny k euru před ohlášením ČNB o zvýšení úrokových sazeb a po němAutor: E15

„Obavu ze zdražování bankovních úvěrů nemáme. Podle našich zkušeností je mezi bankovními domy přebytek volných peněz, navíc mnoho firem samo o sobě disponuje nemalou hotovostí. Dokud nestoupne úročení vkladů, strach z drahých peněz nemáme,“ soudí šéf domácího potravinového gigantu Bidfood Bohumil Volf.

„Aktuální zvýšení úrokové sazby centrální bankou se do poptávky po novém bydlení vůbec nepromítne,“ vypočítává vliv na realitní trh Alexej Veselý, šéf developerské firmy Trikaya. Obavy by především exportním firmám mohla způsobit kombinace vyšších sazeb a tvrdší koruny. „Tato situace už by nikoli nepodstatně navýšila naše náklady a negativně dopadla do hospodaření,“ říká šéf textilky Grund Jiří Grund.

Ekonomové čekají, že éra zvyšování úrokových sazeb nabere na síle. Zásadní posun v sazbách má nastat v příštím roce. „Domníváme se, že tempo zvyšování sazeb bude jedno zvýšení na kvartál, v příštím roce tedy čtyřikrát,“ říká hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Základní sazba by se tak v závěru příštího roku octla na 1,5 procenta, tedy třikrát výše než dnes. Atraktivnější úroky do Česka zároveň přilákají nový kapitál. Díky zájmu investorů o českou měnu tak prý koruna může do konce příštího roku posílit vůči euru zhruba o čtyři procenta.