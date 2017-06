České firmy se řítí vstříc budoucnosti se zhasnutými světly. Byznys plán má jen třetina | E15.cz

Malé a středně velké české firmy se při plánování svého byznysu spoléhají pouze na intuici. Pouhá třetina společností si dá práci se zhotovením alespoň půlročního písemného plánu podnikání a investic do technologií. Vyplývá to z průzkumu Microsoftu na 13 tisících evropských firmách, tisíc z nich bylo tuzemských. Místo toho se firmy soustředí na krátkodobé priority, protože dlouhodobé plánování komplikuje nestabilita hotovostních toků, uvádí analýza.

Z mezinárodního srovnání zahrnujícího dvacet evropských zemí navíc Češi vycházejí jako druzí největší skeptici ohledně svého podnikání. Důvěru v něj má jen 41 procent majitelů a zaměstnanců českých firem do 250 zaměstnanců. Pesimističtější jsou už jen Řekové.

„Tato skepse může souviset právě i s tím, že řada firem nemá dostatečně zpracovaný plán rozvoje,“ tvrdí Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy Microsoft Česká republika a Slovensko.

Minimum českých firem navíc rozhoduje o svých investicích do technologií strategicky na pravidelných poradách o trendech na trhu a potřebách firmy. Čtrnáct procent je nejméně v Evropě.

"V čase, kdy každá úspěšná firma musí být z podstaty digitální, je to alarmující. Poměrně velkou roli hrají v Česku i Evropě při rozhodování o technologiích v byznyse také diskuse s přáteli,” podotýká Novodvorský.

“Zaujal mě nadprůměrný vliv médií na rozhodování českých firem, a naopak menší vliv zákazníků a obchodních partnerů. Dobrou zprávou ovšem je, že s růstem velikosti firmy roste význam kvalifikované diskuse o potřebách podniku," doplňuje.

Malé a střední firmy zaměstnávají 85 procent pracovní síly v Evropě, v Česku reprezentují více než milion ekonomických subjektů a zaměstnávají téměř 60 procent lidí.