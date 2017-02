České hotely ubytovaly přes 18 milionů lidí, rostly téměř o sedm procent

V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo více než 18,3 milionu hostů, což bylo o 6,9 procenta více než předloni. Do hromadných ubytovacích zařízení zamířilo více domácích i zahraničních hostů. Meziročně se u obou skupin zvýšil také počet přenocování, celkem o 5,4 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Z hlediska počtu hostů i přenocování si loni polepšily všechny kraje. Nejvyšší růst počtu hostů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 13,2 procenta. Z hlediska počtu přenocování rostl nejrychleji Ústecký kraj, o 10,6 procenta nocí.



Zahraničních turistů přijelo loni do Česka téměř 9,3 milionu. Proti roku 2015 to představovalo růst o 6,7 procenta. Počet ubytovaných hostů z Česka se meziročně zvýšil o sedm procenta na více než devět milionů.

Ze zahraničí loni zamířilo do Česka méně hostů z Ruska či Japonska. Naopak pokračoval růst zájmu německých turistů, jejichž počet meziročně vzrostl o 6,4 procenta. "Slováků přijelo o 11,7 procenta více a návštěvnost z Polska byla vyšší o 12,1 procenta," uvedl ČSÚ. Pokračoval i zvýšený zájem turistů z asijských zemí, například z Číny či Jižní Koreje, ale i z Izraele.



V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 8,5 procenta. Nejvíce se dařilo hoteliérům z Vysočiny, kterým se počet nocí zvýšil skoro o pětinu. "Dále dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení v Karlovarském, Olomouckém, Jihočeském či Pardubickém kraji," doplnil ČSÚ.



Do hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních přijelo v posledním čtvrtletí 3,9 milionu hostů. Oproti stejnému období roku 2015 to představovalo nárůst téměř o desetinu. Nejvyšší meziroční nárůst počtu ubytovaných turistů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 26,5 procenta.