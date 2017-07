Česko je rekordně zadlužené, dluh ale není žádný Otesánek | E15.cz

Miloš Zeman, kdysi první polistopadový premiér, který vědomě Česko zadlužil, se svůj rozpočtový hřích pokusil po zvolení do nejvyšší ústavní funkce odčinit. Založil Nadační fond na snížení státního dluhu. Do jeho umořování sice chtěl zapojit co nejvíce občanů, apeloval však především na ty bohaté. Osobně do něj každý měsíc posílal třetinu svého platu, tedy šedesát tisíc korun. Peníze ze sbírky měly sloužit k výkupu českých státních dluhopisů s nejdelší maturitou, ty se následně likvidovaly. K nejúspěšnějším počinům fondu patřila v roce 2014 charitativní aukce 27 velikonočních kraslic ztvárněných známými osobnostmi s výtěžkem přes dva miliony korun. Financí na konto fondu ovšem přibývalo pomálu, klesal i počet dárců. Konečnou bilancí tak byl nákup státních dluhopisů v celkové výši pět milionů. Původní poslání fondu se v roce 2015 zásadně změnilo. Správní rada rozhodla, že veškeré disponibilní prostředky rozdělí projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek. Následně se účel prezidentského fondu oficiálně rozšířil tak, že kromě splácení státního dluhu zároveň slouží k podpoře „činnosti nestátních zařízení poskytujících dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči“.