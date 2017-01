Česko je ve světě 23. nejlepší pro práci, zabodovalo i Brno

Studii počtvrté vypracovala organizace Business School for the World ve spolupráci s personální agenturou Adecco Group a Human Capital Leadership Institute. Materiál hodnotil země z hlediska podmínek trhu, obchodu a jejich regulace, hospodářského růstu, vzdělávacího systému, politiky zaměstnanosti, provázanosti veřejných i soukromých institucí, životní úrovně a stylu a celkové atraktivity země pro kvalifikované pracovníky. Lídry žebříčku spojují výrazné přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám ekonomiky, vysoká mobilita a flexibilita práce nebo velké množství příležitostí pro kariérní rozvoj.

Nadprůměrné hodnocení Češi získali především díky vysoké úrovni odborných a technických dovedností, pozitivně byly hodnoceny také předpoklady země pro další rozvoj příznivého podnikatelského prostředí. V čem by se Česko naopak mělo zlepšit, aby i v budoucnu obstálo v mezinárodní konkurenci a dokázalo si udržet, přilákat i vychovat kvalifikovanou pracovní sílu, je zejména efektivní kooperace soukromého a státního sektoru.

V rámci jednotlivých kategorií dopadli Češi nejlépe v úrovni odborných a technických dovedností, kde obsadili pátou příčku. K dobrému umístění přispěla také aktuální síla tuzemské ekonomiky i rostoucí důraz na udržitelný rozvoj. "V kategorii států východní a jižní Evropy dosáhlo Česko jednoznačně nejlepších výsledků ve všech sledovaných parametrech," uvedl ředitel Adecco ČR Ondřej Wysoglad.

Ve studii byla letos poprvé sledována i některá světová města. Do první pětice se zařadila Kodaň, Curych, Helsinky, San Francisco a Göteborg. Z českých měst se na 23. příčce umístilo Brno. "Historicky studentské město stále láká mladé talenty a přispívá k jejich dalšímu rozvoji. Brno je navíc velmi atraktivní pro firmy, a to především z oblasti IT a vývoje," upozornil Wysoglad. Do pilotního měření nicméně byla zapojena pouze města, která měla k dispozici data odpovídající vstupním požadavkům studie. Například Praha z tohoto důvodu letos nebyla hodnocena.