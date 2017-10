Česko patří mezi deset zemí na světě s nejnižšími životními náklady | E15.cz

Kde nejlaciněji žít? Se sílícím dolarem radí finančně-poradenský portál GOBankingRates Američanům, do kterých zemích by se mohli přestěhovat, aby je život na vysoké noze vyšel co nejlevněji. Do výběru se dostala i Česká republika.

Žebříček vznikl na základě čtveřice hlavních kritérií – indexu lokální kupní síly, cen spotřebního zboží a služeb, nájemného a potravin. Veškeré údaje se vztahovaly ke srovnání s cenovou hladinou města New York.

Česko se podle uvedené metriky zařadilo do desítky nejlevnějších zemí světa, daleko za sebou nechalo například Albánii či Ukrajinu. Následuje výpis deseti států s nejnižšími životními náklady, kompletní žebříček zveřejnil server magazínu TIME.

10. Makedonie

Lokální kupní síla o 49,7 procenta nižší

Nájemné o 94 procent levnější

Cena potravin nižší o 73,3 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 68,6 procenta níže

Balkánský stát v žebříčku vyniká hlavně nízkou cenou bydlení.

9. Česká republika

Lokální kupní síla o 8,4 procenta nižší

Nájemné o 87,8 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 63 procent

Cena dalšího zboží a služeb o 57,7 procenta níže

Česko zaujme zejména kombinací relativně nízkých nákladů a vyšší kupní síly v porovnání s ostatními lacinými zeměmi.

8. Paraguay

Lokální kupní síla o 49 procent nižší

Nájemné o 91,7 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 75,3 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 69,7 procenta níže

V hlavním městě Asunción se průměrné měsíční výdaje na jednu osobou pohybují kolem 360 dolarů (7 847 korun) s tím, že pronájem garsonky vyjde na 250 dolarů (5450 korun).

7. Omán

Lokální kupní síla o 57,5 procenta vyšší

Nájemné o 71,7 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 48,9 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 44,4 procenta níže

Občané blízkovýchodní země mají díky bohatým ložiskům ropy a plynu nejvyšší kupní sílu z žebříčku nejlacinějších zemí světa.

6. Zambie

Lokální kupní síla o 50 procent vyšší

Nájemné o 68,1 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 59,1 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 44,6 procenta níže

Africká země má sice v porovnání s ostatními státy v žebříčku vysoké nájmy, podobně jako Omán to však vynahrazuje kupní silou obyvatel.

5. Kazachstán

Lokální kupní síla o 38,2 procenta nižší

Nájemné o 88,9 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 74,8 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 68,7 procenta níže

Kdo hledá především levné nákupy, Kazachstán je pro něj zaslíbená destinace.

4. Saúdská Arábie

Lokální kupní síla o 33,6 procenta vyšší

Nájemné o 85,9 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 56,4 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 49,4 procenta níže

Vysoká kupní síla a nízké životní náklady. Saúdská Arábie dovádí do ještě lepšího poměru mix, který dostal do žebříčku nejlevnějších států Česko.

3. Kosovo

Lokální kupní síla o 33,8 procenta nižší

Nájemné o 91,5 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 75,8 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 72,6 procenta níže

V Prištině, hlavním městě Kosova, vyjde život jednotlivce na částku pouze kolem 320 dolarů (6 975 korun) měsíčně.

2. Indie

Lokální kupní síla o 20,9 procenta nižší

Nájemné o 95,2 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 74,4 procenta

Cena dalšího zboží a služeb o 74,9 procenta níže

V případě tak obrovské a rozmanité země jako Indie je těžké přijít s konkrétní částkou, která by zahrnovala veškeré finanční aspekty života v ní. Pokud by se však jednotlivec chtěl usídlit třeba v pětimilionové Kalkatě, k žití by mu mělo stačit 285 dolarů (6 200 korun) na měsíc.

1. Jižní Afrika

Lokální kupní síla o 26,9 procenta vyšší

Nájemné o 87,5 procenta lacinější

Cena potravin nižší o 71 procent

Cena dalšího zboží a služeb o 65,8 procenta níže

Bohaté zásoby drahých kovů se promítají do statistiky kupní síly Jižní Afriky, životní náklady však zůstavají nízké. Kdo by se chtěl usadit třeba v proslulém Kapském městě, měl by počítat s měsíčními výdaji kolem 400 dolarů (8 700 korun).