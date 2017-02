Česko už není vyspělou zemí, podle expertů patří opět mezi rozvojové

S informací přišel server Patria.cz, který se odvolává na zprávu banky. Podle ní banka zařadila Česko s odhadovanou vahou 2,2 procenta do indexu GBI-EM Broad Diversified, s odhadovanou vahou 3,3 procenta do GBI-EM Global Diversified, odhadovanou vahou 5,1 procenta do indexu GBI-EM Global Diversified Investment Grade Only a s odhadovanou vahou 6,3 procenta do indexu GBI-EM Diversified.

Do uvedených indexů zařadí JPMorgan Českou republiku během tří měsíců mezi 28. dubnem a 30. červnem.

Nové postavení Česka bude mít dopady i na další země, které jsou součástí zmíněných indexů. Podle agentury Bloomberg bude o 0,42 procenta stlačena pozice Polska, o 0,55 procenta pozice Turecka nebo o 0,63 procenta pozice Jihoafrické republiky.

