Česko vybízí k investicím ve zpustošené Sýrii. Firmám poskytne dotaci | E15.cz

Na nejméně 226 miliard dolarů odhadla Světová banka náklady, které budou řeba na obnovu Sýrie poničené šest let trvající válkou. Tuzemsko se chce v rekonstrukci země začít rychle angažovat. Česká rozvojová agentura proto spouští nový dotační titul určený pro firmy, které přichystají studii proveditelnosti a podnikatelský plán pro svoje projekty v Sýrii.

Celkový rozpočet dotačního programu pro příští rok činí 2,5 milionu korun. Je to ale pouze jeden z celé série chystaných kroků, které mají otevřít poválečnou Sýrii českým firmám. Jen rezort zahraničních věcí vyhradil na období 2016 až 2019 na angažmá v rekonstrukci blízkovýchodní země částku 195 milionů korun.

„Podpora činí nanejvýš devadesát procent prokazatelných nákladů, přičemž maximální částka na jednu studii či plán může dosahovat až 500 tisíc korun,“ uvedla v propozicích ČRA s tím, že o podporu může požádat jakýkoli podnikatel či firma registrovaní v Česku. Přihlášky se přijímají do 1. prosince. Případnou realizaci navržených projektů si budou zajišťovat Syřané zatím sami.

Dotace se neomezuje na konkrétní obory, hodnoticí komise ale bude zvažovat přínos podnikatelského plánu pro rozvoj Sýrie. „Největší zájem zaznamenáváme v zemědělství, vodohospodářství, v sektoru environmentální technologie, zdravotnictví, farmacie a samozřejmě ve stavebnictví,“ uvedl ředitel ČRA Pavel Frelich.

Uplatnit by se mohly také zkušenosti českých strojařů. „Jako perspektivní se jeví zejména infrastrukturní projekty a oblast energetiky,“ míní náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Z dotace jsou vyloučeny jen projekty, které by byly v rozporu se současnými sankcemi EU vůči syrskému režimu. To se týká například budování internetové nebo telekomunikační technologie, která by umožňovala sledování občanů.