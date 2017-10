Český export do Ruska vzrostl o více než desetinu za rok | E15.cz

Export českých firem do Ruska letos meziročně stoupl od ledna do srpna o 14 procent na 54 miliard korun. Po letech propadů tak vývoz nabral růstový trend. Na celkovém českém exportu se ale Rusko podílí jen 1,9 procenta, naopak dál roste podíl EU a hlavně Německa. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Do Ruska zamíří 21. listopadu podnikatelská mise, která doprovodí na státní návštěvě prezidenta Miloše Zemana.

K důvodům dřívějšího poklesu vývozu patřily mimo jiné sankce zavedené Evropskou unií v roce 2014 na Rusko kvůli anexi Krymu. Rada EU v letos červnu sankce prodloužila, budou tak platit nejméně do konce ledna 2018. Sankční opatření byla původně zavedena od července 2014 na jeden rok v reakci na ruské kroky destabilizující situaci na Ukrajině.

Podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka má Rusko pro vývozce stále potenciál do budoucna, vzájemný obchod ale ovlivní další postoj EU k sankcím. "Sankce EU vůči Rusku nemají až tak fatální dopad na nás, bohužel reciproční sankce Ruska vůči EU mají mnohonásobně vyšší a negativnější dopad na český průmysl, a to bude rozhodující. Já chápu proč to je a myslím si, že je to z hlediska lidského správné," uvedl Daněk.

Ruský trh je pro české firmy v mnoha ohledech klíčový. Některé české podniky působí nebo působily v Rusku v pozici generálních dodavatelů, což se jim většinou v jiných zemích nedaří. "V současné době se podle nás již firmy vzpamatovaly z počátečních problémů, lépe se v sankčním režimu orientují, mají více informací o tom, co je možné vyvážet a co ne. Některé firmy přenesly své aktivity z ČR přímo do Ruska, byť za cenu zvýšených nákladů," dodal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Prezident Zeman pojede od 21. do 24. listopadu na třetí návštěvu Ruska kam s ním odletí i delegace podnikatelů. Firmy se na misi mohou stále hlásit do konce měsíce. Podle Svazu průmyslu tak konečný počet přihlášených účastníků zatím nelze odhadnout.

"Počítáme však s velkou účastí firem. S největší pravděpodobností se bude jednat o nejpočetnější podnikatelskou delegaci organizovanou SP ČR v letošním roce," uvedla Lenka Dudková ze svazu. Součástí cesty je Česko-ruské podnikatelské fórum v Moskvě a Jekatěrinburgu.

Celkem český export od ledna do srpna vzrostl meziročně o 5,9 procenta na rekordních 2,76 bilionu korun. Závislost české ekonomiky na EU dál mírně vzrostla, do osmadvacítky mířilo letos 83,7 procenta zboží. Pozici hlavní exportní destinace posílilo Německo, kam šlo 32,8 procenta vývozu. Český export dosáhl loni rekordních 3,97 bilionu korun, meziročně o 2,3 procenta více.