Český export si udrží vysoké tempo tempo růstu i po novém roce. Především díky zahraniční poptávce | E15.cz

Export tuzemských firem si udrží svižné tempo růstu nad deset procent i na začátku letošního čtvrtého čtvrtletí. Naznačuje to index exportu. Největší zásluhu na tom má rostoucí poptávka v zahraničí. Naopak ještě rychlejší expanzi českého vývozu brání nedostatek zaměstnanců mnoha oborů a profesí. Tuzemský vývoz směřuje k dalšímu rekordu.

"Pokud klíčový segment českého průmyslu - automobilovou výrobu - nepostihne žádný výpadek v produkci, vyšplhá celoroční hodnota českého vývozu na nový historický rekord přes 3,5 bilionů korun (v národním pojetí)," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Tempo růstu vývozu brzdí současný napjatý trh práce. Od letošního května se Index exportu drží nad úrovní deset procent a průměr za prvních devět měsíců činí 10,7 procenta, což bylo naposledy v pokrizovém roce 2010. "Národní vývoz však za prvních pět měsíců letošního roku v průměru roste 'jen' o 6,3 procenta, což signalizuje, že průmysl nestíhá plnit požadavky našich zákazníků ze zahraničí," uvedl Otto Daněk z Asociace exportérů.

Hlavním důvodem je přitom právě nedostatek pracovníků, kterých schází téměř 200 000.

Například společnost Deloitte počítá s letošním růstem objemu vývozu o šest procent po loňském zvýšení o dvě procenta. "Důvodem zrychlení růstu je obrat ve vývoji cen exportu. Zatímco loni vývozní ceny klesly o 3,1 procenta, letos by se měly mírně zvýšit. Zrychlit by však měl také růst reálného exportu, a to díky akceleraci hospodářského růstu v eurozóně, která je hlavním obchodním partnerem české ekonomiky," uvedl hlavní ekonom společnosti David Marek.

Hospodářská komora neočekává změny v pořadí hlavních exportních destinací. "Daří se nejen na našim hlavním exportním trhům, ale i trhům mimo EU. Výraznější změnu směrem k třetím trhům ale neočekáváme, takže další drobné navýšení závislosti ČR na EU v letošním roce nevylučujeme," dodala hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.