Čeští byznysmeni vyrazí do Japonska, cestu ke kontraktům mají umést politici v čele se Sobotkou | E15.cz

Delegace bude složená ze zástupců vědecko-výzkumných center zaměřujících se například na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, firem zabývajících se digitalizací procesů ve výrobě či zástupců univerzit.

Zástupci tuzemských firem se setkají s japonskými firmami a budou jednat o nových kontraktech a investicích. Hospodářská komora chce do České republiky přivést japonské investory a především propojit vědu a výzkum s byznysem.

"Právě v high-tech oblasti, IT nebo nanotechnologiích je Japonsko na světové špičce. To skýtá obrovskou příležitost i pro české firmy, které by mohly s tamními firmami navázat úspěšnou spolupráci a přinést do české ekonomiky přidanou hodnotu," uvedl viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Podnikatelé navštíví kromě Tokia i Kjóto a Hirošimu a zavítají do několika technologických firem. Zúčastní se také několika seminářů a business fór.

Vývoz českých firem do Japonska loni stoupl o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Opačným směrem mířilo zboží za 61 miliard korun.