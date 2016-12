Číňané v České republice mluví, v západní Evropě investují

Kam přijede na návštěvu čínský prezident, tam se ve velkém podepisují obchodní dohody a memoranda. Stejné to bylo i letos v březnu, když do Prahy dorazil Si Ťin-pching a korunoval tak rychlé zlepšování česko-čínských vztahů.

České a čínské firmy uzavřely dohody a memoranda o spolupráci v energetice, letectví, finančním sektoru, cestovním ruchu či ve zdravotnictví. Prezident Miloš Zeman spočítal, že ještě letos by Číňané mohli v Česku díky třicítce dohod investovat zhruba 90 miliard korun. Do roku 2020 by se čínské investice mohly vyšplhat přes 200 miliard korun. Jenže dodnes zůstalo jen u slov.

Nejaktivnější čínská firma v Česku, společnost CEFC, která vlastní Pivovary Lobkowicz, podíl v letecké společnosti Travel Service, nemovitosti, hotely či podíl v cestovní agentuře Invia a fotbalový klub Slavia Praha, zatím proinvestovala 22,8 miliardy korun. Šéfka české pobočky CEFC Marcela Hrdá na podzimním česko-čínském investičním fóru prohlásila, že firma dokončuje investice za dalších 30,7 miliardy korun.

Do nich by se mělo počítat i připravované ovládnutí banky J&T. O desítkách miliard korun nových investic se zmiňoval také prezident Smíšené česko-čínské obchodní komory Jaroslav Tvrdík.

Čekání na velké obchody

Zatím na světlo vyšly jen menší obchody. Investiční fond China-CEE koupil od americké společnosti ContourGlobal tři solární elektrárny v Česku o celkovém výkonu kolem šesti megawattů. Už v lednu převzal druhého největšího českého majitele solárních elektráren Energy21.

Hongkongská Eurasia Development Group Limited koupila prodejce zahradní techniky Mountfield. V průmyslové zóně v Nymburku otevřel výrobce televizí Changhong výzkumné a vývojové centrum.

Na velké transakce, jaké čínské státní a soukromé firmy uzavírají v západní Evropě, si Česko musí ještě počkat. Hovoří se o zájmu výrobce rychlovlaků CRRC o Škodu Transportation. Ve vzduchu visí také zájem Číňanů o Unipetrol.

„Číňané také sledují diskuze o stavbě vysokorychlostní železnice přes Ústí nad Labem a Brno do Vídně. Z ní by mohly vyplynout i investice do českého stavebnictví,“ říká Jan Bejkovský z Institutu Nové hedvábné stezky. Jenže pokročilé technologie, jaké čínští investoři hledají a už získali třeba akvizicí německého výrobce robotů Kuka nebo koupí švýcarského biotechnologického a chemického obra Syngenta, v Česku k mání nejsou.

Číňané mají Evropu rádi

Čínské investice v Evropě prudce rostou od roku 2010. Ze zhruba dvou miliard eur za rok vyšplhaly v roce 2015 na 40 miliard eur. V první polovině roku získaly čínské firmy podíly ve 164 evropských společnost a zaplatily za ně 72,4 miliardy eur, uvádí pololetní zpráva poradenské společnosti EY.

„Čínské firmy hledají v zahraničí možnosti, jak snížit svou závislost na domácím trhu.Tamní ekonomika už neroste tak rychle jako dříve a v řadě odvětví existují nadměrné výrobní kapacity. Zajímají se také o nové technologie a firmy se stabilním trhem,“ vysvětluje Zuzana Stuchlíková, řediteka Centra asijských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze. K větší aktivitě v zahraničí vyzývá státní i soukromé firmy také čínská vláda.

Ve strategii Made in China 2025 vytyčila deset oborů, jejichž modernizace je prioritou. Do nich patří pokročilé informační technologie, robotika, letecký průmysl, vybavení pro železnice, nová energetika či biotechnologie. Do těchto oborů se také přesouvají čínské investice.

Jestli ještě před třemi lety dominovaly investice do těžby energetických a dalších surovin, nyní se podle studie EY jejich podíl smrskl k 10 procentům. Většina čínských peněz míří do finančních služeb, autoprůmyslu a telekomunikací. EY odhaduje, že se čínské akvizice zaměří na oblast spotřebního zboží či služeb.

Silná vláda

Většinu investic v Evropě v posledních letech mají na svědomí čínské státní korporace. Na ty má vláda přímý vliv a všechny větší transakce musí schválit několik vládních orgánů. Soukromé firmy vláda umí motivovat k následování státních priorit vhodnými pobídkami.

Získají pro akvizice levnější financování, daňové výhody, stát jim navíc na nových trzích pomáhá otevírat dveře. „Tyto pobídky mohou výrazně ovlivnit ziskovost akvizice.

Pořád ale platí, že pokud by transakce nedávala ekonomický smysl, Číňané do ní nepůjdou. Vše si velmi dobře spočítají,“ dodává Bejkovský z Institutu Nové hedvábné stezky. I proto se v Česku ohlížejí především po zavedených a stabilních firmách, vyplývá ze zkušeností českých manažerů, kteří s čínskými protějšky přišli do kontaktu.

Naděje, že by čínské peníze mohly pomáhat zachraňovat problémové firmy, se zatím nepotvrdily. Letos se o čínském kapitálu mluvilo například v souvislosti se vstupem do insolventní strojírenské společnosti Vítkovice Power Engineering. „Číňané nechtějí zatím budovat nové firmy ani se pouštět do rozvojových projektů. Chtějí zde být přítomní prostřednictvím známých a úspěšných značek,“ říká Václav Korcan, člen výboru České asociace interim managementu.