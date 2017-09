ČNB ponechala rezervu na ochranu úvěrového trhu na jednom procentu | E15.cz

Informovala o tom dnes ČNB. Sazbu ČNB stanovuje každé čtvrtletí s účinností za rok, dnes zveřejněné rozhodnutí je tedy platné od října 2018.

Sazbu banka naposledy zvýšila letos v červnu z 0,5 procenta na jedno procento, a to s platností od července 2018. Centrální banka odůvodnila zvýšení sazby především rychlým růstem úvěrů a potřebou tvorby rezerv pro horší časy.

"Česká národní banka zamýšlí tímto krokem snížit riziko destabilizujíciho vývoje finančního systému plynoucího z nadhodnocených cen nemovitostí. Ty aktuálně meziročně zdražují nejvýrazněji v celé EU a klíčovým zdrojem tohoto růstu jsou dostupné hypoteční úvěry a jejich nízké úrokové sazby," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření v rámci směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.