CzechInvest podpoří start-upy 142 miliony, vybraní se mohou dostat do Silicon Valley

Agentura na programy CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a Czech-Match vyhradila 142 milionů korun. Zájemci, kteří uspějí v projektu CzechStarter, podstoupí sedmiměsíční trénink podnikatelských dovedností. Ten završí dvoutýdenním pobytem v Silicon Valley.

Projekt CzechDemo pomůže začínajícím podnikatelům dostat se na mezinárodní veletrhy. CzechMatch umožní start-upům setkat se s investory, představit jim podnikatelský plán a popřípadě získat peníze na další rozvoj. Pokračování se dočká už dříve populární CzechAccelerator, který start-upům umožňuje získat za výhodných podmínek kancelář v centrech světového byznysu typu New Yorku, Singapuru či Londýna. Zájemci o účast v programu CzechDemo mohou posílat přihlášky od 16. února, ve zbylých třech projektech od března.

CzechInvest nabízel své služby začínajícím firmám už dříve, letos je ale rozšířil a spojil do jednotného konceptu. „Spustili jsme nový portál podporastartupu.cz, kde zájemci naleznou všechny důležité informace na jednom místě,“ uvedla Markéta Havlová z CzechInvestu. Jsou tam uvedena podrobná kritéria pro zájemce a budou tam upřesněny termíny uzávěrek pro přihlášky.

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček větší zaměření CzechInvestu na začínající firmy vítá. „Dokonce si myslím, že by se z toho měla stát hlavní náplň agentury. Lákat do Česka na pobídky zahraniční firmy, to už je dneska nošení dříví do lesa. Konkurují pak českým podnikům, navíc je tu už takhle nedostatek pracovníků,“ říká Havlíček.