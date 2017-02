CzechInvest se snaží do Česka přetáhnout firmy, které prchají před brexitem

Podle Kučery chce letos Česko usilovat nejen o přilákání samotných britských firem, ale také amerických a asijských společností, které budou místo Londýna hledat jiné centrum pro evropské operace. „Nešly do Británie, aby odtud vyvážely do Commonwealthu, ale do Evropy,“ uvedl Kučera. „Česká republika je už teď čtvrtým největším hubem asijských výrobních investic v Evropě, jsme na srovnatelné úrovni s Francií. Velká Británie je zatím první, druhé je Německo,“ dodal.

Britský list Independent minulý týden s odvoláním na průzkum agentury KPMG uvedl, že o přesunu části svých operací uvažuje třetina výrobních podniků zatím sídlících v Británii.

„Přestože některé se zajímají hlavně o kurz libry, tlak odborů a vyšší nepřímé zdanění, zvažují také mnoho ryze praktických věcí,“ citoval list Karena Briggse, odborníka KPMG na brexit. „Česká republika je na tom lépe než Velká Británie v otázce návratnosti investice. Už jen z pohledu cen nemovitostí, které se promítají i do výdajů lidí – když jste v Londýně, tak hypotéku většinou budou splácet ještě vaše děti. Školství je enormně drahé, zdravotnictví je také nákladné. V Česku investoři najdou kvalitní pracovníky za rozumné platy a navíc dostupnou kulturu, sport, dobré společenské vyžití,“ podotýká Kučera.

Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest: Do dvou let bude akutní nedostatek průmyslových ploch

Investice za víc než 64 miliard korun loni dojednala vládní agentura CzechInvest. Další mají letos přijít mimo jiné v souvislosti s přesunem firem z Velké Británie po brexitu. Začíná být znát přetlak zájemců o pozemky. generální ředitel agentury CzechInvest Karel KučeraAutor: čtk

Loni jste dojednali zhruba stovku investičních projektů. Je na ně místo?

Pociťujeme nedostatek průmyslových ploch. Ještě to není tak akutní, aby nás to omezovalo. Ale během dvou let nás to začne limitovat významně. V klíčových krajích chybí většinou tak 20 až 30 hektarů. Na řadě ploch se setkávají dva investoři na jednom pozemku a soutěží o předkupní právo. Stalo se nám, že dva zájemci, kteří měli zájem o umístění investice v jižních Čechách, skončili nakonec v jiném kraji. Největší zájem je o Moravskoslezský a Ústecký kraj.

I nové obory potřebují plochy pro svůj rozvoj, proto jsme připravili návrh na tři další průmyslové zóny. Samozřejmě přitom narážíme na určité třecí plochy například s ministerstvem zemědělství. Společenská diskuze o půdě je ale pochopitelně potřebná.

Trendem je rozvoj nové podoby automobilového průmyslu. Které investice z uplynulého roku patří do téhle oblasti?

Loni přišla velká investice společnosti Benteler, která je aktivní v oblasti snižování hmotnosti vozů. Aby auto vypouštělo méně emisí, máte tam méně oceli a víc jiných komponent. Patří sem také projekt firmy Robert Bosch, která směřuje k vývoji pohonů s lepším spalováním a nižšími emisemi. Jsou to ale i dřívější investice.

Například společnost A123 investovala v Česku do vývoje bateriových systémů nebo firma Foxconn do elektrotechniky a IT. Nemusíme dělat rozhodnutí, jestli investovat buď do baterií, nebo do zvyšování efektivity klasického motoru. Naším cílem je, mít tu oba typy investorů. Chceme, aby náš průmysl byl konkurenceschopný, ať už půjde vývoj jedním nebo druhým směrem. Výhodou také je, že u řady nových trendů vývojovou infrastrukturu často nemá nikdo, takže nemusíme dohánět náskok jiných zemí.

Na trhu je slyšet názor, že Česko už klasické investiční pobídky nepotřebuje. Že přivádějí zahraniční firmy, které přebírají tuzemským podnikům zaměstnance, kterých je už tak nedostatek. Jak to vnímáte vy?

Z investic, které jsme loni domluvili, bylo 21 procent českých. Největšími investory jsou tu tedy české firmy. Druhé je Německo s 20 procenty, po deseti procentech má Rakousko a USA. Navíc lidé z byznysu nám říkají: Konkurence je zdravá, nutí nás inovovat. A ano, díky zájmu o zaměstnance rostou platy a životní úroveň lidí. Z praxe ale vím, že například v porovnání s Polskem Češi mění práci až u dvakrát vyššího nárůstu platu.

Klasická manažerská poučka říká, že peníze vás motivují asi tři měsíce. První měsíc, když jste tu prémii dostal. Druhý měsíc, kdy si ji ještě pamatujete. A ten třetí si ještě občas vzpomenete, jak to bylo fajn, když jste si něco koupil. Když motivujete jenom penězi, je to uzavřený cyklus. Jde přece také o náplň práce, firemní kulturu, kolegy a volný čas. S tím tu v současnosti dobře pracují například japonské společnosti nebo technologické firmy.