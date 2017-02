CzechTrade otevřel v zahraničí už 51 kanceláří

Vládní agentura CzechTrade letos završuje dvacet let existence. Od sedmi zahraničních poboček v roce 1997 se k dnešku dostala na 51 kanceláří. „Dvě třetiny z nich jsou mimo EU, je to v souladu se snahou zvýšit vývoz do mimounijních zemí,“ uvedl generální ředitel agentury Radomil Doležal.