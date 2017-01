Dlouhý: Kvůli zákazu dodávek pro íránskou elektrárnu přicházejí Češi o zakázky

Zatímco firmy z USA a ostatních zemí EU se mohou ucházet o zakázky týkající se elektrárny Búšehr, české firmy podle něj přicházejí o svou konkurenční výhodu. "Tato elektrárna totiž vychází z ruského konceptu a technologií, které znají české společnosti, přicházejí tak o jedinečnou exportní výhodu a příležitost uplatnit unikátní know-how," řekl Dlouhý.

Příkladem takové společnosti je podle něj Ústav jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV Řež), který se zabývá mimo jiné zvyšováním jaderné bezpečnosti a spolehlivosti elektráren a její služby využívají na Ukrajině, ve Finsku, v Rusku, Turecku nebo Číně.

"V oblasti výroby jaderných technologií a navazujících odvětvích úspěšně podniká celá řada českých firem či institucí aplikovaného výzkumu. Zapojení českých subjektů by přispělo ke zvýšení vývozů s vysokou přidanou hodnotou do tohoto ekonomicky velmi atraktivního teritoria," dodal Dlouhý.

Zákon o zákazu dodávek reagoval na záměr jihočeské firmy ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Plánovaný obchod tenkrát kritizovaly Velká Británie a Spojené státy, které měly podezření, že Írán zneužívá civilní programy ke krytí vojenských nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s tehdy budovanou elektrárnou v Búšehru.

Írán se dostal z ekonomické izolace loni v lednu, kdy světové mocnosti pod vedením Spojených států a Evropské unie zrušily protiíránské sankce výměnou za to, že Teherán omezí svůj jaderný program.

České firmy mají zájem o vstup na íránský trh, snaží se tak mimo jiné nahradit výpadek kontraktů v Rusku. CzechTrade otevřel své zastoupení v Teheránu loni. Íránská centrální banka minulý týden zaplatila Česku starý dluh 7,5 milionu eur (202 milionů korun). Nesplacená částka byla dosud překážkou pro uzavírání nových obchodů spojených s financováním a pojištěním exportu. Šlo o pohledávku, která vznikla před zavedením mezinárodních sankcí u íránské banky Saderat.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na konci roku uvedl, že výše obchodní výměny mezi Českem a Íránem neodpovídá potenciálu, v krátké době by se měla zvýšit nejméně desetkrát. Loni od ledna do listopadu se český export do Íránu zvýšil o 45 procent na 1,2 miliardy korun.