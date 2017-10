Ekonomice by prospěl růst úrokových sazeb, prohlásil člen bankovní rady ČNB Benda | E15.cz

České ekonomice by prospělo zvýšení úrokových sazeb do konce letošního roku až o 0,75 bodu, řekl člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Vojtěch Benda. Sazby by ale podle něj měly růst postupně, ne skokově. Sám na posledním zasedání rady v září hlasoval pro zvýšení, nakonec ale zůstaly sazby beze změny.