Firmy šly v Česku loni na dračku, investory neodradily ani vysoké ceny

Standardní účet zněl podle transakčních expertů poradenské společnosti EY na třináctinásobek ročního zisku firmy, tedy podstatně více než v okolních zemích regionu.

„Dříve bylo standardem kupovat firmu za zhruba pětinásobek ročního zisku. Současné ocenění považujeme za velmi vysoké, nicméně zčásti může odrážet prémii za stabilitu zdejší politické i makroekonomické scény,“ říká akviziční konzultant EY Michal Hrmo. Rekordně draho loni v Česku nakoupili Japonci. Pivovarnická skupina Asahi dala za plzeňské pivo patnáctinásobek zisku.

Podle EY jen za poslední tři až čtyři roky vzrostlo ocenění českých firem o desítky procent, a to tempem co rok, to jeden roční zisk firmy navíc. Okolní země jako Polsko či Maďarsko jsou na akvizice levnější, investor dá za firmu zhruba jedenácti- až dvanáctinásobek ročního zisku firmy. „Polští investoři jsou háklivější na cenu, politická situace v obou zemích je navíc složitější než v Česku,“ dodává Hrmo.

Více jak poloviční nárůst obchodů na 288 pak stačil Česku na to, aby se na počet transakcí stalo dokonce regionální jedničkou. Mezi důvody loňského vývoje patřil podle EY dobrá ekonomická situace firem a dostupné financování podpořené slabou českou korunou. Pomohl i vyšší zájem zahraničních hráčů, nejčastěji v Česku nakupovali investoři se sídlem v Británii, následovali Němci a Číňané.

Nejčastěji lovili investoři své akviziční cíle v odvětví informačních technologií, stavebnictví a finančních služeb. Naopak výrazně klesající transakční aktivita byla patrná v telekomunikacích, médiích a v potravinářství. Celkově trh fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy loni klesl o devět procent na 1 165 transakcí. V případě objemu trh naopak stoupl o 11 procent na bezmála 48 miliard dolarů.