Firmy v Česku šly loni na dračku, nejaktivnější byli Britové, Němci a Číňané

Standardní účet zněl podle transakčních expertů poradenské společnosti EY na třináctinásobek ročního zisku firmy, tedy podstatně více než v okolních zemích regionu. „Dříve bylo standardem kupovat firmu za zhruba pětinásobek ročního zisku. Současné ocenění považujeme za velmi vysoké, nicméně zčásti může odrážet prémii za stabilitu zdejší politické i makroekonomické scény,“ vysvětluje akviziční konzultant EY Michal Hrmo.

Rekordně draze loni v Česku nakoupili Japonci. Jejich pivovarnický kolos Asahi dal za skupinu Plzeňského Prazdroje patnáctinásobek zisku. Podle EY jen za poslední tři až čtyři roky vzrostlo ocenění českých firem o desítky procent, a to tempem co rok, to jeden roční zisk firmy navíc. Okolní země jako Polsko či Maďarsko jsou z hlediska akvizic levnější, investor dá za firmu zhruba jedenáctiaž dvanáctinásobek ročního zisku firmy.

„Polští investoři jsou citlivější na cenu, politická situace v obou zemích je navíc složitější než v Česku,“ dodává Hrmo. Více než poloviční loňský nárůst obchodů na 288 pak stačil Česku na to, aby se z hlediska počtu transakcí stalo dokonce regionální jedničkou. Mezi důvody loňského vývoje patřily podle EY dobrá ekonomická situace firem a dostupné financování podpořené slabou českou korunou. Pomohl rovněž vyšší zájem zahraničních hráčů, nejčastěji v Česku nakupovali investoři se sídlem ve Velké Británii, následovali Němci a Číňané. Největší loňské transakce v Česku (v milionech dolarů)Autor: EY M&A Barometr 2016

Takřka tříčtvrtinový podíl na objemu obchodů měly investice domácích investorů, o zbytek se postarali kupci ze zahraničí. Nejčastěji se investoři zaměřovali na své akviziční cíle v odvětví informačních technologií, stavebnictví a finančních služeb. Naopak výrazně klesající transakční aktivita byla patrná v telekomunikacích, médiích a v potravinářství.

Nejaktivnějším investorem byl loni průmyslový holding Czechoslovak Group, který uskutečnil šest transakcí. Získal například firmy Avia a Prim. Celkově trh fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy loni klesl o devět procent na 1165 transakcí. Z hlediska objemu trh naopak stoupl o jedenáct procent na bezmála 48 miliard dolarů.