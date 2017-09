Hospodářská komora: Můžeme krajům pomoci s dovozem pracovníků z ciziny, byla by škoda zastavit růst HDP | E15.cz

Asociace krajů ČR chce spolupracovat s Hospodářskou komorou ČR při řešení problémů s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a špatným stavem silnic druhé a třetí třídy. O tato dvě témata dnes instituce rozšířily memorandum o vzájemné spolupráci z roku 2015. Hospodářská komora může krajům pomoci například s dovozem pracovníků ze zahraničí, což by mohlo krátkodobě pomoct vyřešit nedostatek pracovních sil, řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

"Musíme reflektovat to, že jednotlivé podniky, ať už velké a významné, nebo menší a střední, v jednotlivých krajích opravdu volají po dovozu zahraničních pracovníků. Znovu opakuji, že se na hospodářské komoře nedomníváme, že je to dlouhodobé řešení. Dlouhodobé řešení je opravdu se opřít o domáci zdroje pracovní síly. Nicméně máme velmi dobrý ekonomický růst a byla by škoda si ho nějak zastavit," řekl Dlouhý.

Pracovníci by se podle něj meli dovážet ze zemí, které jsou k Česku historicky a kulturně blízko. Dlouhodobě by nedostatek kvalifikovaných pracovních sil měla řešit reforma vzdělávacího systému.

Kraje i hospodářská komora vyjádřily ve Františkových Lázních svůj nesouhlas s plánovaným rozšířením mýta na silnice první třídy. Podle předsedkyně rady Asociace krajů ČR a hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové (ANO) by to vedlo k dalšímu zatížení silnic nižších tříd, jejich dalšímu poškozování a zhoršení bezpečnosti pro obyvatele obcí. Současně kraje chtějí zprostředkovat obcím peníze na opravy místních komunikací z dotace, kterou vypsalo ministerstvo pro místní rozvoj.

"Pokud by 300 milionů korun z tohoto dotačního titulu obdržely k rozdělení kraje, jsou připraveny ze svých krajských rozpočtů dát dalších 300 milionů korun," doplnila Vildumetzová.

Místopředseda rady Asociace krajů ČR a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD) upozornil, že v příštím programovacím období evropských dotací už nebude možné opravy ani rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy financovat. Kraje tak budou ze státního rozpočtu na silnice nižších tříd požadovat nejméně čtyři miliardy korun ročně.

Asociace krajů ČR dnes měla podepsat také memorandum s ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo se jím má zavázat k tomu, že všechny prostředky na zvýšení platů a mezd pracovníků ve zdravotnicví krajům uhradí prostřednictvím úhradové vyhlášky. Kraje by se zavázaly k tomu, že tyto peníze krajským nemocnicím poskytne. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) se ale jednání nakonec nezúčastnil, memorandum proto má být podepsáno 2. října.