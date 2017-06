Investory roku 2016 se staly Robert Bosch a Deutsche Telekom | E15.cz

Společnost Robert Bosch získala ocenění v kategorii výroba a technologická centra za rozšíření výzkumného a testovacího centra a výrobního závodu v Českých Budějovicích za 2,2 miliardy korun. Do regionu přinese 625 nových pracovních míst.



Investorem roku 2016 v kategorii IT a sdílené služby se za investici do nového centra sdílených služeb v Brně za 500 milionů korun, které by do tří let mělo vytvořit 565 nových pracovních míst, stal Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic. Ocenění za druhá a třetí místa v těchto kategoriích si odnesly firmy Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems, GE Aviation Czech, ConnectEU2Create CZ a OKIN BPS.

"Skutečnost, že firmy u nás investují nejen do výrobních, ale již také do výzkumně-vývojových aktivit, dokazuje, že potenciál pro investice s vyšší přidanou hodnotou Česko má. Z hlediska budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky je zásadní, aby se nám dařilo tyto typy investic získávat v mnohem vyšší míře než doposud," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).Ocenění Podnikatelská nemovitost roku 2016 v kategorii průmyslová zóna získala za připravenost na vysoké úrovni a čtyři nové investory strategická průmyslová zóna Joseph u Mostu. Cenu v kategorii nemovitost roku pro technologická centra a služby si odnesli zástupci Spielberk Office Centre Brno.