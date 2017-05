Jako Řekové: Česko se v platební morálce propadlo na chvost Evropy | E15.cz

Vyplývá to z průzkumu European Payment Report 2017 společnosti Intrum Justitia, přední české firmy zaměřené na správu a vymáhání pohledávek. Výsledky se zakládají na odpovědích 10,5 tisíce vedoucích pracovníků firem z 29 evropských zemí.

Zásadní propad zaznamenaly tuzemské podniky v evropském indexu rizikovosti plateb. Ten přesně popisuje, které trhy vykazují lepší či horší morálku oproti celkovému trhu. Zatímco ještě v loňském roce se Česká republika umístila mezi nejdisciplinovanějšími zeměmi na šestém místě za Slovenskem, letos je páté od konce na 25. příčce. Horší pořadí připadlo už jen na čtveřici evropských států, Irsko, Itálii, Řecko a Portugalsko.

„Letos nastal desetiprocentní nárůst respondentů, tedy čelných představitelů firem, po kterých jejich odběratelé požadovali prodloužení splatnosti faktur. To je obrovské číslo. Požadované termíny přitom byly delší, než by pro firmy bylo přijatelné,“ pojmenovává jeden z důvodů českého propadu Karol Jurák, výkonný ředitel Intrum Justitia.