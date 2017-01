Jednotná pravidla pro korporace zabrání daňovým únikům, míní Sobotka

Sjednocení pravidel pro zdanění nadnárodních firem působících v Evropské unii může být podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky dobrým nástrojem proti daňovým únikům. Nesouhlasí proto s postojem ministra financí Andrejem Babišem (ANO), podle něhož je korporátní daň v pravomoci členských států.

Zavedení sektorové daně právě pro velké společnosti se sociální demokracie snaží prosadit už od začátku volebního období. Na menší firmy se vztahuje elektronická evidence tržeb, od prosince v první fázi platí pro restaurace a hotely.

"Boj proti daňovým únikům je prioritou, na níž se naše koalice shodla a nehodláme z ní ustupovat. A musí se týkat nejen malých podnikatelů, ale také velkých firem, včetně těch nadnárodních," uvedl Sobotka v tiskovém prohlášení. Detailní analýzu dopadů návrhu na zavedení společného a konsolidovaného základu korporátní daně, včetně vlivu na českou ekonomiku a státní rozpočet má Babiš předložit vládě do konce února. Na jejím základě stanoví vláda pozici ČR, uvedl.

Návrh Evropské komise cílí na nadnárodní firmy, které pro sebe vyhledávají co nejlepší daňové podmínky a odlévají své zisky uměle do daňových rájů. Nová pravidla by znamenala, že ve všech členských státech unie by byl jednotný základ daně - tedy to, z čeho pak firmy daň odvedou. Podle Sobotky by to mohlo mít zásadní význam pro boj s daňovými úniky. Babiš naopak pochybuje o tom, že by změna měla pozitivní dopad na státní rozpočet.

"Zlepšení spolupráce právě v této oblasti může České republice a jejím firmám přinést značné výhody, včetně pozitivních rozpočtových dopadů. Stávající systém navíc vytváří nespravedlivou výhodu nadnárodním firmám, které mohou optimalizovat své daně i přímo na území EU, zatímco běžný český podnikatel poctivě odvádí daň v místě svého podnikání," uvedl Sobotka.

Studie Danuše Nerudové z Ústavu účetnictví a daní Mendelovy univerzity a její kolegyně Veroniky Solilové ukázala, že by podle nových pravidel český státní rozpočet získal ročně šest miliard korun navíc.