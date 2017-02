Jen ve čtyřech státech EU je minimální mzda nižší než v Česku

Minimální mzda v zemích střední a východní části Evropské unie bývá výrazně nižší než ve "starých" členských státech EU na západě kontinentu. Nejnižší by se do té nejvyšší vešla téměř devětkrát. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V Bulharsku byla k počátku letošního roku ve výši 235 eur (asi 6300 korun), v Lucembursku 1999 eur (54 tisíc korun). Pro Českou republiku platí údaj v přepočtu 407 eur (11 tisíc korun).