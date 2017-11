Každý sedmý Čech je v životě nespokojený. Ideál vidí ve Švýcarsku | E15.cz

Češi se s financemi trápí především kvůli vysokým životním nákladům a nízkým mzdám, které plnohodnotně nepokryjí veškeré nároky.

Průzkum, který připravila Equa bank na vzorku 500 respondentů, poukazuje na fakt, že více než čtvrtina obyvatel nedokáže uspořit ani jeden tisíc korun měsíčně. Více než polovině Čechů pak na konci měsíce zůstanou maximálně tři tisíce korun.

Čím více lidé vydělávají, tím více dalších peněz potřebují. Zatímco Čechům s příjmem do 25 tisíc korun by ke mzdě stačilo dalších pět až deset tisíc korun, ti, kteří berou více než 35 tisíc korun, by k větší spokojenosti potřebovali dalších 15 tisíc.

Více než polovina obyvatel tak přiznává, že se vedle hlavního poměru poohlíží také po jiném zdroji financí. Přes čtyřicet procent zaměstnanců zároveň uvádí, že by jim k větší pracovní spokojenosti pomohla především bohatší finanční odměna. I přesto je sedm z deseti Čechů ve své práci spíše spokojeno.

Peníze však nejsou hlavním stimulantem, který by podle průzkumu vyvolával pocit spokojenosti. Na vrcholu žebříčku se nachází zdravotní stav, který je absolutní prioritou pro šestinu obyvatel.

Češi si ale také váží svého partnera, dětí a přátel. Na to vše mají zároveň dostatek času, protože drtivá většina pracujících nemá problém s délkou své pracovní doby. Pokud už by ale měli měnit, nejraději by do práce chodili až o dvě hodiny dříve.

Ačkoliv jsou však Češi se svým životem ve středu Evropy relativně spokojení, dvě třetiny obyvatelstva si myslí, že by šťastnější byli za hranicemi. Pomyslným rájem je jednoznačně Švýcarsko, následuje ho Německo, Nový Zéland a Rakousko.