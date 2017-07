Konec podpory montovnám? Stát letos nasliboval investorům pobídky za šest miliard | E15.cz

Celkové počty dojednaných investic v ČR, tedy včetně těch u kterých společnosti nepožádaly o investiční pobídky, zveřejní agentura později.

V předchozích letech pobídky směřovaly nové investice hlavně do strukturálně postižených regionů. Nyní, kdy je nezaměstnanost v ČR na dosud nejnižší úrovni, už není třeba podle agentury, aby pobídky podporovaly vznik nových pracovních míst.

"Soustředíme se teď na to, aby do Česka přicházely hlavně takové investice, které zvyšují přidanou hodnotu a technologickou úroveň. Na ty by se měly investiční pobídky více zaměřit," uvedl generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

Nejvyšší pobídku, až 502 milionů korun, mají obdržet firmy Labe Wood a Karsit Automotive. První jmenovaná plánuje investovat 2,7 miliardy korun do výstavby pily ve Štětí. Labe Wood obdržela rozhodnutí o příslibu investiční pobídky již v červnu 2014, ale projekt nakonec neuskutečnila. Na stejný projekt firma získala příslib pobídky znovu letos v březnu, tentokrát s vyššími investičními náklady.

Chystaná továrna společnosti Karsit Automotive ve Dvoře Králové nad Labem na výrobu autodílů má vytvořit 230 nových pracovních míst. Stavba továrny by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku a hotová by měla být do dvou let. Nový závod za 2,7 miliardy korun firma potřebuje proto, že její stávající výrobní kapacita přestává stačit současné poptávce a není dostatečná pro získávání nových zakázek.

Továrna bude vyrábět kovové autodíly především pro koncern Volkswagen. U Volkswagenu získal Karsit v roce 2016 zakázku, která mu má v následujících sedmi letech pomoci zvednout roční výkony téměř o jednu miliardu korun.

Benteler Automotive Klášterec dostal příslib pobídky ve výši až 480 milionů korun. Německý výrobce autodílů plánuje v Klášterci nad Ohří investovat 2,5 miliardy korun a vytvořit 576 nových pracovních míst.

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 72 projektů investorů, celková výše pobídek dosáhla 12,5 miliardy. Celkem české i zahraniční firmy loni plánovaly investovat v Česku více než 64 miliard korun. Nejvíc v ČR investují firmy z Nizozemska, Německa, Rakouska a USA.

Od července 2014 je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech snížena ze 40 na 25 procent. Pobídky jsou formou veřejné podpory, která slouží k motivaci zahraničních i tuzemských firem investovat do nových závodů nebo modernizace současných.