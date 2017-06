Koruna je nejtvrdší od svého uvolnění, přibrala už přes tři procenta | E15.cz

Nakonec proti úterku zpevnila o dva haléře na 26,14 korun za euro a vůči dolaru téměř o dvacetník na 23,17 korun vůči dolaru. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Na nové nejsilnější hodnoty od intervencí, které centrální banka ukončila šestého dubna, se koruna v posledním týdnu dostává takřka denně. Koruna zpevňuje doslova po haléřích, uvedl Viktor Zeisel z Komerční banky. "Svými prohlášeními jí tam pomáhají centrální bankéři, kteří opakují, že jsou připraveni tento rok zvýšit sazby," doplnil.

Dnešní Hospodářské noviny zveřejnily rozhovor s viceguvernérem ČNB Vladimírem Tomšíkem, který v tuto chvíli nevidí jako pravděpodobné zvýšení sazeb v létě, ale nevylučuje ho ke konci roku. "Vše záleží na koruně. Pokud moc neposílí, ČNB sazby zvýší - a v reakci na to koruna zase posílí. Pokud koruna posílí hodně, ČNB nic dělat nebude. To má jednoduchý závěr: koruna bude v obou scénářích silnější," podotkl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Pozitivně naladěné finanční trhy ještě před výsledkem zasedání americké centrální banky Fed zaskočila slabá data z americké ekonomiky. Koruně ale dění ve světě neškodí, spíše naopak, komentoval odpolední obchodování analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Nižší výnosy na západních trzích (středoevropskému) regionu přinášejí mírné zisky a česká měna je opět o chlup blíž 26,00 za euro," dodal.