Máslo je rekordně drahé, Češi doplácí na světový boom živočišných tuků | E15.cz

Cena másla na nákupních pultech v Česku byla v červnu rekordní, kilogram stál 187,50 koruny. Proti loňskému roku jde o 43procentní zdražení. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Podle Potravinářské komory ČR je na vině rostoucí světová poptávka, podobně argumentují zástupci obchodních řetězců.

"Zvyšující se ceny másla mají několik aspektů: v 90. letech se rozšířil názor, že živočišné tuky jsou nezdravé a byly snaživě nahrazovány tuky rostlinnými. Uplynulo čtvrtstoletí, názory se opět změnily a najednou je živočišný tuk, v tomto případě mléčný tuk, opět v kurzu," řekla mluvčí Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Zároveň se podle ní svět vzpamatovává z finanční krize a zvyšuje se poptávka po kvalitních výrobcích s mléčným tukem v Číně, v Austrálii či na Novém Zélandu. "To vše znamená, že poptávka po mléčném tuku se enormně zvýšila, a ten prostě na trhu není. A co není dostupné, to je logicky drahé," dodala. V České republice se podle ní navíc zemědělci přeorientovali na chov dojných plemen s nižším obsahem tuku v mléce.

Upozornila i na rozdíl v ceně másla v Česku a na německém trhu. "Při přibližně stejné nákupní ceně hraje roli vyšší DPH u potravin v Česku," řekla Večeřová. Navíc mají obchodní řetězce přirážku až 60 procent, dodala.

Řetězce tvrzení o vysokých přirážkách odmítají. "Rostoucí ceny másla jsou způsobené celosvětově nižší produkcí, především na Novém Zélandě nebo v Německu a Nizozemsku. Smetany je obecně na trhu nedostatek a situaci nenahrávají ani letní měsíce, kdy je v mléku méně tuku. V současné době pracujeme s nákupní cenou smetany o 100 procent vyšší, než například ve stejném období v loňském roce," řekla například mluvčí Globusu Pavla Hobíková.

Podíl obchodní marže na tržbách za zboží v maloobchodu s potravinami v posledních letech roste. V roce 2015 dosahoval 25,3 procenta, v roce 2008 to bylo 24 procent, vyplývá z údajů statistiků.

Také podle Agrární komory ČR jde hlavně o obchodní záležitost. "Cena másla rozhodně nesouvisí s výkupní cenou mléka u prvovýrobců, protože cena spotřebitelská se tak jako u jiných komodit a potravin z nich vyrobených pohybuje po poněkud jiné křivce. Jde tedy spíše o záležitost obchodu, jeho aktuální poptávky a nabídky a ochoty spotřebitelů cenu akceptovat," zdůvodnil zdražení mluvčí komory Jiří Felčárek.

Spotřeba másla v ČR podle údajů ČSÚ stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo o skoro osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu tohoto tuku.