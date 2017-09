Miliardám pro české podniky hrozí návrat do Bruselu, varuje byznys | E15.cz

Plánovaný převod dvou miliard korun z dotačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do Českomoravské záruční a rozvojové banky vyvolal mezi firmami a bankami pozdvižení. Přesun peněz z programu, který má pod palcem ministerstvo průmyslu, má podle nich papírově vykázat tyto prostředky jako vyčerpané a vylepšit tak před volbami statistiky. Bankéři a byznysmeni se už kvůli tomu obrátili na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

„Tento převod je nevratný, a pokud nedojde k vyčerpání převedených finančních prostředků, bude je muset Česká republika vracet zpět do rozpočtu EU,“ píše Asociace pro evropské fondy premiérovi v dopisu, který má deník E15 k dispozici.

Dotace se v ČMZRB mají přeměnit na takzvané finanční nástroje. To jsou různé formy půjček. O ně ale v byznysu není zájem. Podnikatelé se proto obávají, že nevyužité miliardy korun se budou muset nakonec vrátit do Bruselu.

Rezort průmyslu uklidňuje, že má situaci s převodem peněz do rozvojové banky pod kontrolou. „Pokud by byl zájem o tyto prostředky skutečně kriticky nízký po dobu maximálně dvou let, převedli bychom je zpět v roce 2019 na formu dotací,“ řekl mluvčí MPO František Kotrba.

Předseda vlády Sobotka si už nechal situaci prověřit. „Pan premiér vzal upozornění Asociace pro evropské fondy na vědomí a zároveň si nechal ověřit, zda jsou rizika, která asociace předkládá, reálná,“ sdělil státní tajemník pro evropské záležitosti Petr Chmelař. Dotace změněné na různé formy úvěrů jsou podle něj rychlejší a jednodušší cestou, jak evropské peníze dostat k podnikům. Ty si stěžují, že místo jednoduššího čerpání dotací nastal opak.

„Domníváme se, že ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor této oblasti, dlouhodobě selhává a nastolený negativní trend svými aktuálními a plánovanými kroky dále prohlubuje,“ píše premiérovi Sobotkovi byznysová asociace.

V programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je na roky 2014 až 2020 celkem k dispozici 120 miliard korun. Od roku 2021 se počítá s tím, že evropské dotace pro podniky z velké části skončí. Byznys nadále bude moci využívat jen zmíněné finanční nástroje v podobě různých půjček.