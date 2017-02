Mzdy v loňském roce vrostly nejvíce absolventům

"Absolventi a juniorní uchazeči si polepšili dle konkrétního sektoru o deset až 20 procent. To se týká zejména oblasti podpůrných rolí, obchodních pozic či techniků. Proti tomu mzdy top manažerů velkých změn nezaznamenaly a drží se na stejné úrovni. Případné zvýšení celkového ohodnocení bylo spíše formou bonusů a odměn," uvedl ředitel Hays ČR Ladislav Kučera.

Oblast IT dlouhodobě čelí nedostatku kvalitních odborníků. Poptávka firem dále roste, a to nejen v Praze a Brně, řada nových míst vzniká například v Ostravě, Liberci či Plzni. Nedostatek uchazečů nutí firmy hledat odborníky v zahraničí, a to v zemích, kde může ČR konkurovat výší mzdy, tedy na Slovensku, v Polsku, Itálii a Španělsku. Mzdy v sektoru vzrostly v průměru o pět procent, současně se firmy častěji snaží vyjít kandidátům vstříc ohledně práce z domova, která je v sektoru IT nejžádanějším benefitem.

Rovněž se dál zvyšuje poptávka po technicky zdatných specialistech, těch je v ČR jako ve většině evropských ekonomik kritický nedostatek. Mzdy v sektoru vzrostly o pět až deset procent v závislosti na pozici. I zde si nejvíce polepšili uchazeči s délkou praxe do tří let. Často poptávaní jsou designéři, technologové výroby či procesní inženýři.

Pro centra sdílených služeb je typická poptávka po jazykově schopných uchazečích s plynulou znalostí alespoň dvou cizích jazyků. Letos se centra mají v plánu rozrůst o více než pětinu, v souvislosti s tím mzdy v sektoru plošně vzrostly o deset až 15 procent. Vedle angličtiny jsou žádány německý či francouzský jazyk, jejich znalost znamená vyšší mzdu až o 20 procent proti uchazečům, jež hovoří jen anglicky.

Finance a účetnictví patří mezi méně kritické sektory, uchazečů je relativní dostatek a firmy nemívají problémy taková místa obsadit. Bankovnictví výraznější růst mezd nezaznamenalo, držel se kolem pěti procent.

Český statistický úřad loni v prosinci oznámil, že průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí 2016 meziročně stoupla o 4,5 procenta na 27 220 korun. Po odečtení inflace se lidem výdělek zvýšil o čtyři procenta.