Návrh rozpočtu je špatný, chybí peníze na vědu i sociální péči, říká Bělobrádek | E15.cz

Podle Bělobrádka se v návrhu rozpočtu neprojevují zvýšené výběry daní, které bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) sliboval v souvislosti se zavedením kontrolních hlášení na DPH a elektronické evidence tržeb (EET). "Andrej Babiš slíbil při přípravě rozpočtu na příští rok, že kontrolní hlášení přinese 12 miliard korun a EET 5,3 miliardy korun. Ale podle údajů ministerstva financí se počítá s nárůstem výběru pouze o 17,1 miliardy korun," řekl. Podle něj to nedává smysl, když by zvýšení příjmů rozpočtu měl pohánět i hospodářský růst a rostoucí spotřeba domácností.

"Závěry jsou tedy dva. Buď kontrolní hlášení a EET zdaleka nepřinesly do rozpočtu tolik, kolik slibovalo ministerstvo financí a Andrej Babiš, nebo jsou příjmy na rok 2018 zcela účelově podseknuté tak, aby tam byl polštář na dobu po schválení státního rozpočtu. Oboje nesvědčí o profesionalitě ministra financí," řekl Bělobrádek.

Bělobrádek kritizoval i strukturu výdajů, ta podle něj nerespektuje dříve schválené střednědobé výdajové rámce. "Vláda schválila návrh rozpočtu na vědu a výzkum a ministerstvo financí přichází s téměř o tři miliardy nižšími položkami. To je naprosto nepřijatelné a domnívám se, že to může zásadním způsobem ohrozit konkurenceschopnost České republiky," řekl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace.

Kritizoval ale i návrh rozpočtu v jiných kapitolách. V oblasti ministerstva zemědělství podle něj chybí prostředky na investice do vodohospodářské infrastruktury. U Státního fondu dopravní infrastruktury se podle něj snížily výdaje takovým způsobem, že bude chybět deset miliard korun na dokončení už zahájených projektů. Příliš nízké jsou podle Bělobrádka i navrhované výdaje na obranu a na sociální péči.

Od ministra financí Ivana Pilného (ANO) změnu rozpočtu nečeká, podle něj bude Pilný hájit návrh svého předchůdce. "Já se domnívám, že nový ministr financí bude hájit hlavně to, co předložil bývalý ministr financí (Andrej Babiš) s tím, že jakékoli posuny nahoru bude označovat za vyhazování, nehospodárnost," řekl Bělobrádek. "My se domníváme, že to je velmi špatný návrh, který nerespektuje usnesení vlády ani dohody, které byly v minulosti udělány," dodal předseda koaličních lidovců.