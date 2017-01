Nezaměstnanost v prosinci vzrostla na 5,2 procenta, analytici vývoj očekávali

Podle Úřadu práce ČR, který dnes čísla oznámil, jde o běžný vývoj nezaměstnanosti ke konci roku, kdy se projevuje postupné ukončování sezonních prací. Také analytici podobný vývoj očekávali.

"S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž k 31. 12. 2016 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nezaměstnanost během celého loňského roku podle ní kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. V meziročním srovnání ale setrvale klesala a naopak rostl počet volných pracovních míst. "Situace na trhu práce se tedy, díky rostoucí ekonomice, dostala na hodnoty před hospodářskou krizí," dodala.

Počet volných pracovních míst ve srovnání s listopadem klesl o 2804 na 132.496. Přesto je to ale nejvyšší prosincová hodnota od roku 2007. Meziročně se počet volných pracovních míst zvýšil o 29 951.

Z jednotlivých krajů byla v prosinci nejnižší nezaměstnanost v Praze, a to 3,4 procenta, předstihla tak Plzeňský kraj, kde byla nejnižší v předchozích měsících. Naopak nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, a to 7,8 procenta.

Z okresů byla nejnižší nezaměstnanost tradičně v Praze - východ a Rychnově nad Kněžnou, a to shodně 1,8 procenta. Následuje Mladoboleslavsko s 2,7 procenta. Nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenal úřad v okresech Karviná (10,3 procenta), Most (10,1 procenta) a Bruntál (9,5 procenta). Nezaměstnanost klesla v prosinci ve třech regionech, a to v Praze, Mostě a Karviné, naopak v 74 okresech nezaměstnanost vzrostla.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Největší nápor je na Karvinsku, kde je na jedno místo 15,9 uchazeče.