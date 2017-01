Nové místo pro průmysl: vláda schválila zřízení tří nových průmyslových zón

Více než desítka podniků najde svoje místo v plánované nové průmyslové zóně ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Její záměr dnes schválila vláda. Město nyní bude muset sehnat 25 procent z celkových nákladů, které se vyšplhají na 269 milionů korun. Zbytek pokryje státní dotace, řekl místostarosta Veselí nad Moravou Petr Kolář (TOP 09). Zóna bude hotová patrně v roce 2022 a přinese přes 300 nových pracovních míst. Určená je pro 11 až 13 firem střední velikosti.

"Je to vynikající zpráva jak pro město, tak pro region, dopad na zaměstnance, tak pracovní síly," uvedl k dnešnímu rozhodnutí vlády Kolář. Podle něj radnice bude muset ještě překonat řadu problémů a zejména dokončit výkupy pozemků pro zónu o velikosti 31 hektarů. Dalším problémem bude zajistit dopravní obslužnost areálu, hlavně vzhledem problémovému viaduktu pod železniční tratí, který je v blízkosti plánované zóny.

Veselí leží v těsném sousedství Zlínského kraje. Žije v něm asi 11 500 lidí. Město ročně hospodaří s rozpočtem kolem 200 milionů korun. Kromě Veselí by měly nové průmyslové zóny se státní podporou vzniknout v letech 2017 až 2022 u Chebu a v Moravských Budějovicích.

"Je to pouze první krok. Je to vyjádření vůle. Druhým krokem bude ještě schválení rozpočtu na vybudování těchto zón," uvedl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Celkové náklady na stavbu činí 765 milionů korun, maximální dotace ze státního rozpočtu by neměla přesáhnout 573 milionů. Původní návrh počítal s lokalitou u Veselí nad Lužnicí. Z užšího výběru vypadla po protestech ministerstva zemědělství. Měla stát jihozápadně od města za budoucí dálnicí D3. Oblast je pro zónu podle Jurečky nepřijatelná právě kvůli vysoké kvalitě půdy.

Uvažovaná lokalita pro průmyslovou zónu Cheb II je východně od města v katastrálních územích Dolní Dvory a Dřenice u Chebu. Rozloha je 142 hektarů. Lokalita pro průmyslovou zónu Veselí nad Moravou o celkové rozloze 31 hektarů se rozkládá v okrajové jihovýchodní části města mezi komunikacemi v Kollárově a Blatnické ulici. Uvažovaná lokalita pro zónu Moravské Budějovice je v západní části obce a má rozlohu 31 hektarů.

"Státem připravené průmyslové zóny jsou společně se systémem investičních pobídek možností, jak do ČR přilákat strategické investice, jež významně podmiňují hospodářský rozvoj a zaměstnanost," uvedlo MPO.

Radnice v Moravských Budějovicích chce do čtyř let připravit zhruba 30 hektarů pozemků pro podnikání. "My jsme jednali s CzechInvestem, a už nám doporučili tři investory, kteří by sem šli a kteří by tady mohli postavit nějakou fabriku," uvedl starosta města Vlastimil Bařinka bez dalších podrobností.

Očekává, že by město mohlo letos dostat od státu na vykoupení pozemků pro novou zónu prvních zhruba 20 milionů korun a další peníze v následujících letech. Pro zónu má zatím radnice předběžně domluven výkup deseti hektarů pozemků a s dalšími majiteli se domlouvá na jejich směně, jinde vyjednávání váznou. Inženýrské sítě v zóně by se podle Bařinky mohly budovat v letech 2019 a 2020.