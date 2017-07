Obchodní dohoda s Kanadou prošla sněmovními výbory, poslanci ji zřejmě schválí | E15.cz

Sněmovna by měla schválit komplexní hospodářskou a obchodní dohodu CETA mezi EU, jejími státy a Kanadou. V tomto týdnu jí to doporučily dva sněmovní výbory: hospodářský a zahraniční. Stojí to v usneseních výborů na stránkách Sněmovny. Sněmovna dohodu podpořila v úvodním kole v úterý, výbory ji projednaly ve čtvrtek. Schvalovat by ji mohla v září na poslední řádné schůzi před říjnovými volbami. Senát už dal souhlas k ratifikaci dohody v dubnu.