Odboráři Škoda Auto požadují dvouciferný růst mezd | E15.cz

K tomu mají v rukou například koncem roku končící dohody o flexikontech, tedy směnách navíc a o organizaci práce do sedmnácti a osmnácti směn týdně, kdy zaměstnanci chodí navíc ještě na páteční noční směnu a na sobotní ranní směnu. V případě osmnáctisměnného modelu se pracuje také v sobotu odpoledne. Na konci března pak končí platnost všech dohod o časovém organizování práce. Píše to dnešní vydání týdeníku Škodovácký odborář.

Předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík týdeníku řekl, že by odboráři mzdový tarif rádi zvedli o vyšší dvouciferné číslo. "Deset to nebude, to je málo, to bychom se všichni styděli. Musí to být více," řekl Povšík pro Škodovácký odborář. Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škodě letos se všemi bonusy v některých tarifních třídách dosahuje 40 000 korun.

Končící dohody o modelech práce navíc hrají do karet odborářům, podle Povšíka by po skončení platnosti dohod vznikl obrovský chaos, "že by to firmu na určitý moment zastavilo a výroba by se musela vrátit na nižší hodnoty," uvedl. Firma by naopak podle něj nejraději zapojila "agresivní" modely, aby mohla vyrábět co nejvíce. "To ale nepřipustíme. Máme zdravý rozum a srdce a nenecháme ničit rodinné vazby a zdraví zaměstnanců. Nyní očekáváme, jestli firma přijde s nějakou zajímavější nabídkou. První byla tradičně bídná, na tu vůbec nereagujeme. Momentálně jsme dali k ledu šestnáctisměnný model práce a jsme ochotni jednat nějakým způsobem o flexisměnách," řekl Povšík.

Odboráři chtějí podle Povšíka dosáhnout růstu mezd nad úroveň slovenského Volkswagenu, kde se v červnu konala šestidenní stávka. Odboráři se zaměstnavatelem se nakonec dohodly na nové kolektivní smlouvě včetně zvyšování platů pracovníků celkově zhruba o 14 procent během půldruhého roku.

"Samozřejmě vnímáme celou situaci v určitém kontextu, tak jako ji i odbory samozřejmě vnímají. Musíme dělat to, co jsme vždycky byli zvyklí, společně jednat a odpovědně konat. Myslet na to, jaká má být perspektiva tohoto podniku, co je důležité pro zaměstnance i pro podnik a mezitím se musí najít ta správná rovnováha, to je naše společná zodpovědnost," komentoval plánované požadavky odborářů na zvyšování mezd člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.

Odboráři jsou podle Povšíka připraveni využít k vyjednávání všechny prostředky, a to včetně stávky. "Nyní ale máme výhodu v podobě trumfů v rámci spolurozhodování a pracovních modelů, kde legitimně není nutné stávkovat a firma přesto má problém, který musí řešit a snažit se dohodnout," uvedl Povšík pro týdeník. Kromě mzdy chtějí odboráři dosáhnout také výrazného zvýšení fixního bonusu, který je vyplácen dvakrát ročně.