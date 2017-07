Odradí Česko investory novým systémem víz? Nařízení vůbec nedává smysl, tvrdí podnikatel | E15.cz

Předpoklad, že investorská víza mají do země přitáhnout investory, se zdá být poměrně zřejmý. Česká vláda však svým novým nařízením o těchto vízech takovou logiku úspěšně vyvrací, míní kritické hlasy. „Úředník, který ten návrh psal, nevěděl, co dělá,“ říká pro INFO.CZ Tomáš Milar, český investor v USA, který se již mnoho let úspěšně živí zakládáním firem pro své klienty v různých státech světa.

Česká vláda na počátku tohoto týdne schválila zavedení víz pro investory mimo Evropskou unii. Podmínky, které nastavila, však mnohým vyrazily dech. Kdo chce z České republiky přístup na unijní trh, trvalý pobyt a volný pobyt v shenghenském prostoru, musí investovat minimálně 75 milionů korun a navíc vytvořit alespoň 20 nových pracovních míst.

„Ti, kdo tyto podmínky splní, budou moci zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu,“ obhajuje program ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Že by takto nastavené podmínky zahraniční investory nalákaly, je však přinejlepším pochybné.

„Ten, kdo psal tento návrh, vůbec nevěděl, co dělá. Česká republika je pro takovéto peníze hrozně malý trh a těm investorům se to zkrátka nevyplatí," říká pro INFO.CZ Milar. „Místo toho půjdou například do USA, kde je trh a možnosti obecně mnohem větší, a to za výrazně přijatelnějších podmínek. Argument, že tímto investor získá přístup na unijní trh je sice pěkný, ale stále to neospravedlňuje výši částky. Já být investor se 75 miliony v kapse, tak jdu někam do tepla a ne do Čech,“ dodává český investor.

Podmínky pro investory ke vstupu na český trh jsou skutečně poněkud přestřelené. Například pro zisk investorského víza EB-5 v USA je třeba investice jednoho milionu dolarů (23 milionů korun) a tvorby alespoň deseti pracovních míst – a to nikoliv okamžitě, ale až ve střednědobém horizontu. V mnoha evropských státech jsou tyto podmínky ještě benevolentnější. Například v Maďarsku je pro zisk víza HII třeba investice jen 250 tisíc eur (sedm milionů korun).

Za tyto prostředky má navíc investor možnost nakoupit státní dluhopisy s pětiletou splatností, což je pro mnohé jistě z nich atraktivní nabídka. A sousední Německo, nejsilnější ekonomika eurozóny, požaduje vstupní investici milionu eur a tvorby deseti nových pracovních míst.