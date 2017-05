Po požáru Severochemy v Liberci zůstaly škody za sto milionů | E15.cz

Po požáru Severochemy v Liberci zůstaly odhadem škody za sto milionů korun. Řekl to dnes místopředseda představenstva Severochemy Roman Oberer. Ohněm byla zasažena jen část technologie. Firma, která je výrobcem podpalovače PE-PO, chce výrobu co nejdříve obnovit.

Část jí dočasně převede do druhého závodu ve Varnsdorfu. Na místě byli dnes ráno vyšetřovatelé, žádné závěry ale zatím neudělali.

Existence firmy není podle Oberera požárem ohrožena. "Pro případ požáru jsme pojištěni a máme i vlastní zdroje," ujistil. O práci se podle něj lidé bát nemusí. V Liberci zaměstnává Severochema zhruba 70 lidí, ve zničené části jich pracovalo asi 20. "Lidi potřebujeme, komunikace se zákazníky je potřeba víc než jindy. Co se týká výrobních dělníků, ti zatím zůstanou doma s 60 procenty mzdy," dodal. Část z nich ale bude podle něj firma vozit do Varnsdorfu.

"Máme ověřeno, že to, co máme na zásobách - hotovou výrobu, ta zasažena nebyla, takže budeme moci obnovit dodávky," řekl Oberer. Co nejdříve chce firma obnovit i výrobu v nezasažené části. Podle předběžných informací není statika budovy narušena, a tak lze v sousední nezasažené hale výrobu obnovit. "Mělo by to být v průběhu několika dní," dodal.

Požár skladu hořlavých kapalin a části výroby v Severochemě byl na operační středisko nahlášen v pondělí ve 12:32, pod kontrolu ho hasiči dostali kolem 14:15, zlikvidován byl ve 20:00. Záchranáři z místa odvezli jednoho lehce popáleného zaměstnance, který se nadýchal kouře, když se oheň snažil uhasit. Dnes v 09:00 se do areálu vrátili vyšetřovatelé. Povolán byl i statik, aby posoudil stav ocelové konstrukce.

Liberecké družstvo pro chemickou výrobu Severochema bylo založeno v roce 1953. Nosným programem je chemická výroba, do níž spadají podpalovače, ředidla a technické kapaliny a čisticí prostředky. Podnik s necelou stovkou zaměstnanců vyrábí i škroby a kosmetiku se solí z Mrtvého moře. Předloni firma hospodařila se ziskem 75 milionů při rekordních tržbách 332 milionů korun. Pětina produkce šla na export, největší část do Maďarska a na Slovensko, firma ale dodává i do zemí Evropské unie, Izraele nebo Spojených arabských emirátů. Loňské výsledky zatím k dispozici nejsou.