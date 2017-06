Podíl problémových hypoték v Česku klesl pod dvě procenta | E15.cz

Zatíženo hypotékou je v Česku 900.000 bytů a rodinných domů. Uvedl mluvčí České národní banky Marek Zeman. ČNB v úterý opět zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Vedl ji k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Při zhoršení ekonomiky by se tak mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením.

Podíl problémových hypoték v posledních letech klesá, u úvěrů ze stavebního spoření je to přes čtyři procenta, ale toto číslo je dlouhodobě stabilní, uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák. U klasických spotřebitelských úvěrů je tento podíl 6,5 procenta, když v roce 2015 to bylo 11,5 procenta. "Ukazuje se tak že Češi splácí své závazky lépe," dodal.

S rostoucími příjmy by domácnosti měly být schopné hypotéky splácet i při předpokládaném mírném zvyšování úrokových sazeb, doplnil ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. Kvůli současným doporučením ČNB podle něj nedosáhne na hypotéku přibližně čtvrtina lidí. "Pokud ale projde novela zákona a centrální banka realizuje vše, co jí nová pravidla umožňují, může se zvýšit počet lidí, kteří si nebudou moci hypotéku dovolit, až na třetinu," odhadl.

"Zpřísněné podmínky ze strany ČNB určitě mohou ohrozit počty transakcí, ale říkat o kolik, to by byla ryzí spekulace," uvedl generální ředitel Asociace realitních kanceláří ČR Jan Borůvka. Počty makléřů se podle něj v souvislosti s opatřeními ČNB snižovat nebudou. "I když opatření ČNB ztěžují situaci bankám a jejich klientům, jsou určitě na místě. Měly by zbrzdit růst cen, které se dostaly někam, kde vůbec neměly být. Jako jsme to zažili v letech 2008 a 2009," podotkl.

Vlastní domov má podle Patáka 76 procent Čechů a 90 procent Slováků. Hypotéku v ČR má asi 14 procent lidí a zbylých více než 60 procent má nemovitost plně ve svých rukou. Slováci jsou na tom ještě lépe, 81 procent lidí vlastní nemovitost a devět procent ji splácí hypotékou. Ve svém bydlí například polovina Rakušanů a 45 procent Němců. Pětina jich splácí hypotéku.

V Česku se za ideálních podmínek dá sehnat hypotéka s úrokem 1,79 procenta s fixací na tři roky. Slováci si mohou půjčovat s úrokem 1,19 procenta a fixací na pět let. V Německu a Rakousku se úrokové míry pohybují okolo 1,25 procenta a nejhůře je na tom Polsko, kde se úroková míra přehoupla přes tři procenta.

Centrální banka rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték. Nově se bude vztahovat na všechny poskytovatele úvěrů a současně i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr. Půjde tak i o spotřebitelské úvěry. Jejich poskytovatelé budou muset zjišťovat, zda by se klient, který již má hypotéku, nedostal do problémů se splácením.