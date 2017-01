Přetahování o rozpočtový přebytek začíná, ČSSD ho chce dát na důchody

"Celá částka by mohla být převedena na důchodový účet a byla by využita na výplatu a valorizaci důchodů v dalších letech. Druhým návrhem je využít přebytek, abychom odstranili rozpočtový schodek v roce 2017 a přiblížili se vyrovnanému rozpočtu i v letošním roce," uvedl Sobotka.

Ministři za ANO se ráno před jednáním vlády shodli na tom, že peníze z přebytku by se měly použít na snížení státního dluhu, což navrhuje i předseda hnutí a ministr financí Andrej Babiš. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) by chtěla dát část přebytku i do investic. "Počítám s tím, že rok 2017 bude přelomový v oblasti čerpání evropských dotací. Doufám, že stihneme nahonit i to, co jsme měli dočerpat v roce 2016, což znamená investovat," řekla novinářům.

KDU-ČSL pak chce část přebytku směřovat na zlepšování života lidí na venkově, konkrétně na výstavbu vodovodů a čistíren odpadních vod a opravy silnic druhé a třetí třídy. "To jsou investice, které stát stejně musí urychleně udělat. Není možné, abychom měli přes 200 obcí, kde nemají vodovod a obyvatelé chodí tři měsíce v roce pro vodu s kanystry a obce, kde není kanalizace ani čistírna odpadních vod a přepady ze septiků tečou do potoků a řek. Chceme, aby se i mimo Prahu a velká města žilo kvalitně," uvedl první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Prezident Miloš Zeman v neděli označil za ekonomické analfabety ministry, kteří po úterním oznámení, že loňský rozpočet skončil s přebytkem 61,8 miliardy korun, už začali plánovat, jak s penězi naloží.