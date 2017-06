Příliš nízká nezaměstnanost bude brzdit ekonomický růst, tvrdí analytici | E15.cz

Nezaměstnanost by v dalších měsících mohla klesnout pod čtyři procenta, odhadují na základě dnešních údajů analytici. Takto nízká nezaměstnanost podle ekonomů už je ale brzdou růstu průmyslu i celého hospodářství. Zároveň tato situace vede k dalšímu růstu mezd, uvedli analytici.

Nezaměstnanost v Česku v květnu čtvrtý měsíc v řadě klesla a činila 4,1 procenta proti dubnovým 4,4 procenta. Lidí bez práce bylo 308 521, což je nejnižší číslo za květen od roku 2008, tedy od doby před ekonomickou krizí. Počet volných míst naopak vytrvale stoupá, v květnu přesáhl 174 tisíc.

"Je pravděpodobné, že se podíl nezaměstnaných v dalších měsících sníží pod hranici čtyř procent, než se s příchodem zimy opět mírně zvýší a na konci roku by se měl pohybovat zhruba na současné úrovni," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Za celý rok by podle něj měla nezaměstnanost činit 4,3 procenta, loni to bylo 5,5 procenta.

Podílem volných míst k počtu nezaměstnaných (přes 56 procent) se podle hlavního analytika UniCredit Bank zřejmě Česko řadí na druhé místo na světě za Japonsko. "Již delší dobu převládají ke statistikám nezaměstnanosti komentáře, že její současná úroveň znamená spíš ekonomickou nevýhodu než výhodu. Volná pracovní síla zkrátka není a v dohledné době nebude," uvedl.

Firmy hledají podle analytika ČSOB Petra Dufka především kvalifikované a nekvalifikované dělníky, dále například řidiče, řemeslníky a kuchaře. "Nedostatek zaměstnanců se již stal překážkou pro rychlejší růst průmyslu a je velmi pravděpodobné, že zatím se na tomto faktu nic nezmění," upozornil.

"Nedostatek pracovní síly může představovat brzdu pro českou ekonomiku. Dobrou zprávou je, že se můžeme těšit na další zvyšování mezd," dodal ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je řadu nabízených volných pracovních míst obtížné či nemožné obsadit. Jde především o kvalifikované a méně kvalifikované pracovníky do průmyslu nebo o řidiče. "Nezbývá než opět konstatovat, že aktuální vývoj na pracovním trhu vytváří ideální podmínky pro další zrychlení růst mezd, když míra nezaměstnanosti v ČR zůstává suverénně nejnižší v rámci zemí EU," uvedl.

Graf: Vývoj nezaměstnanosti v Česku