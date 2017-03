Proč Češky nechtějí děti? Státní podpora se míjí účinkem

"Evropa včetně České republiky se potýká s demografickou krizí. Stárneme a rodí se málo dětí. A to přesto, že vlády rodiny podporují daňovými výhodami i různými dávkami. Data z 19 sledovaných zemí ukázala, že jsou to převážně ženy, které rozhodují o tom, že další dítě do rodiny nepřibude. Zřetelné je to pak v těch zemích, kde se tradičně o děti a domácnost starají primárně matky – například právě u nás," zní vysvětlení ze zprávy sociologů Akademie věd.

Trend jen potvrdil nový výzkum německých ekonomů Matthiase Doepkeho a Fabiana Kindermanna, jeho výsledky před několika dny na semináři Ekonomie holek a maminek: Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací představil Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu.

„U nás je vysoký podíl párů, kdy žena vetuje další dítě v rodině. Souvisí to s vysokými náklady rodičovství, které česká žena pociťuje. Pro podporu rodin by bylo efektivní, aby se zaměřila konkrétně na ženy, aby jim odlehčila návrat do práce například v oblasti daní, snížením odvodů do sociálního pojištění i větším důrazem na předškolní péči,“ citovali statistici ve zprávě Filipa Pertolda.

Podle Pertolda jsou to ženy, které často řeknou, že jim jedno dítě stačí, protože kdyby přišlo další, bylo by toho na ně moc. Výzkum totiž ukázal, že ve všech sledovaných zemích muži doma vykonávají méně než polovinu práce spjatou s péčí o dítě. Nicméně v zemích s relativně vyšší porodností, jako jsou Francie, Belgie a Norsko, je zapojení muže poměrně vysoké, a to mezi 30 až 40 procenty. Naopak v zemích s nízkou porodností klesá zapojení mužů na 22 procent.

„Pokud se podaří evropského muže přesvědčit, aby se v péči o dítě a výchově stal rovnocenným partnerem, porodnost v Evropě by měla začít opět přirozeně narůstat,“ napsali v závěru studie Doepke s Kindermannem.



Mimochodem, jakkoliv se stát snaží podporovat rodiče všemožnými slevami na dani, míjí se to účinkem. „Podíl pracujících českých matek s dětmi do šesti let je druhý nejnižší v celé EU a téměř poloviční než v Nizozemsku,“ říká výzkumnice IDEA Klára Kalíšková.

České matky malých dětí zůstávají mnohdy doma i přesto, že by se do práce vrátit chtěly. Může za to dlouhodobý nedostatek volných míst v předškolních zařízeních, ale i vysoké zdanění druhého vydělávajícího v rodině, což je většinou právě žena. Té se tak často návrat do práce finančně skoro nevyplatí.