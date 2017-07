Protikuřacký zákon tvrdě zasáhl hospody, některým klesly tržby i o polovinu | E15.cz

Po měsíci a půl od platnosti zákazu kouření v restauracích je zřejmé, že jim nový zákon ubral zákazníky. Zvlášť ty, které nabízejí jen studenou kuchyni a jsou bez možnosti sednout si na venkovní předzahrádku, mají až padesátiprocentní pokles tržeb. Zatímco lokály jsou prázdné, na terasách si není kam sednout. Obavy proto panují ze zimy, část hospodských v chladných měsících zavře. Autoři normy přitom tvrdili, že podnikatelům v pohostinství přinese jen minimální problémy.

Stěžují si i lidé bydlící nad provozovnami. Na hluk, nedopalky a kouř, který jim jde do oken. Jen pražští strážníci řešili v červnu dvaapůlkrát více přestupků kvůli rušení nočního klidu než ve stejném období loňského roku. To je meziroční nárůst o tři sta případů. Část hospod avizuje krach Hostinští z hlavního města, Brna i z regionů se většinou shodují, že jim ubylo zákazníků včetně štamgastů.

V pražské restauraci Na Pasece mají kolem poledne, kdy roznášejí obědy, stejné tržby jako v minulosti. „Večer je ale hostů citelně méně,“ řekl spolumajitel podniku Pavel Kadeřábek. „Máme o třicet procent nižší tržby,“ uvedl Jakub Lacina, provozní liberecké pivnice The Pub. Čtyřicetiprocentní propad tržeb zaznamenal vlastník brněnské Pivnice na Husitské Radim Procházka. „Stálé zákazníky jsme neztratili. Do podniku přestali chodit spíše ti občasní, těch ale byla většina,“ popsal Brněnskému deníku. Majiteli provozovny Adonis z Velkého Března na Ústecku Vladimíru Pavlovi odešla polovina hostů. Z dřívějších pětadvaceti sudů tak za týden vytočí dvanáct. Pavel odhaduje, že kvůli EET, protikuřáckému zákonu a dalším nařízením nejpozději v prosinci zkrachuje.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek nechce po necelých dvou měsících zákazu kouření hodnotit, o kolik se tržby snížily. „Více nám napoví až podzim a zima. Je ale pravda, že pokles počtu zákazníků mají hlavně vesnické pivnice,“ potvrdil. Kluby se obávají udavačů „Můj bratr má v Berouně hospodu, do které přes dvacet let chodili chlapi na pivo a zakouřit si. Byla vždy plná. Když ale začal platit protikuřácký zákon, našel jsem ji prázdnou,“ uvedl Jiří Míka, který už sebral tisíce podpisů pod celostátní petici za obnovení kouření. Plánuje demonstraci v Praze před budovou Senátu. Komu připadají šance na změnu normy mizivé, může se začlenit do soukromého klubu.

Majitel klatovské pivnice U Košile Luboš Pitule vstoupil i se svým podnikem do už fungujícího Klubu labužnických pohodářů. „Máme téměř stovku členů. Každý se zapíše do knihy a dostane průkazku. Roční poplatek za členství je 50 korun,“ vysvětlil s tím, že kontrola zatím nedorazila. „Přišli lidé, kteří nechtěli zaplatit členský poplatek, ale požadovali pivo.

Neobsloužili jsme je i proto, že to mohli být provokatéři,“ dodal Pitule. V některých jiných klubech však obsluhují i nečleny. „Samozřejmě riskuji, že mě někdo udá. Ale jinak bych se neudržel a musel bych zavřít,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z provozovatelů. Na provokatéry vyzrál Klub přátel Kladna a dobrého piva. Nově příchozí si u vstupních dveří zdarma vyzvedne z terminálu jednodenní klubovou kartu, bez níž se dovnitř nedostane.

Podívejte se, jak to vypadalo na turisticky navštěvované ulici Dlouhá po zavedení protikuřáckého zákona:

První pátek platnosti protikuřáckého zákona: Lidé vylezli ven z barů, v Dlouhé ulici bylo plno. • VIDEO Jiří Beseda

Opatření bylo reakcí na udavače, kteří do výčepu poslali na kontrolu městské strážníky. Zaorálek je pro změkčení Podobně jako u EET začala část politiků volat po zmírnění protikuřáckého zákona.

Je mezi nimi i volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, jehož straničtí kolegové, ministři zdravotnictví Svatopluk Němeček a Miloslav Ludvík, zákaz kouření prosadili. „Měli bychom být garancí toho, že nebudeme lidi buzerovat regulacemi, ale budeme jim naopak pomáhat a chránit je. Když jsme odhlasovali zákon proti kouření, měl jsem divný pocit,“ prohlásil Zaorálek. Podle svých slov si není jistý tím, zda by vláda měla lidem organizovat život. „Česká zahulená hospoda měla smysl,“ uzavřel.

Přečtěte si názory v jednotlivých hospodách na protikuřacký zákon:

U Zlatého tygra Chodí k nám méně štamgastů, přiznává výčepní Jarda ze známé pražské pivnice U Zlatého tygra. Místo těchto hostů, kteří si při pití piva rádi zapálili, navštěvuje hospodu více turistů a žen. To se však negativně projevuje na výtoči.

Hájenka V kerské restauraci Hájenka úbytek hostů prakticky nepocítili, drtivou většinu tržeb mají z verandy a zahrádky. „Je to sezonní provozovna typu najez se a běž. Mimo letní měsíce funguje jen o víkendech a v zimě má zavřeno,“ říká jeden z chatařů

Budvarka Úbytek hostů, i když zatím nijak razantní, zaznamenala kolínská Budvarka. „Výhoda je, že máme předzahrádku, takže kuřáci jsou teď tam. Bojíme se ale zimy, kdy venku už nebudou moci sedět,“ říká zástupkyně provozního.

U Buřtů „Mám malou vesnickou hospodu a zatím to jde. Ale až přijdou zimní měsíce, asi budu muset zavřít. Lidé si raději koupí lahvové pivo a zůstanou doma,“ míní Petr Diesner, majitel restaurace U Buřtů v Děčanech na Ústecku.

U Kocoura Stojí to za prd, shrnuje dopady nového zákona Pavel Penc, hospodský z malostranské pivnice U Kocoura. Zatímco dříve měl i o prázdninách večer plno, teď často sedí v lokále jen jeden člověk. Nevýhodnou této hospody je, že nemá zahrádku.