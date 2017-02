Prouza chce do Prahy z Londýna přetáhnout Evropskou bankovní agenturu

Vláda bude usilovat o to, aby se po odchodu Velké Británie z Evropské unie do Česka přestěhovala z Londýna Evropská bankovní agentura (EBA). Novinářům to během dnešního jednání kabinetu řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza z ČSSD. Praha nyní navrhne vhodné sídlo, které by mělo pojmout zhruba 200 zaměstnanců. Podle Prouzy má Česko poměrně dobré šance na úspěch.

Kabinet dal přednost EBA před Evropskou lékovou agenturou (EMA), uvedl Prouza. "Agentura je už dneska mimo eurozónu, navíc ČR má velmi kvalitní bankovní dohled, který je uznávaný v celé Evropě, máme stabilní bankovní systém," dodal.



Na jednání v agentuře podle Prouzy přijede ročně 10 tisíc až 15 tisíc lidí, což by přineslo peníze, sídlo by navíc Česku dodalo prestiž. "Přesun EBA do Prahy by měl pozitivní ekonomické přínosy, posílil by naši pozici v EU a podpořil rozvoj našeho finančního trhu," uvedl na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"O přesídlení agentur EU z Londýna podobně jako my svůj zájem projevilo zatím dalších 15 členských států, z toho Švédsko, Irsko a Rakousko v této věci již učinily i formální rozhodnutí, ostatní o svém zájmu mluví podobně jako my na různých neformálních jednáních," uvedl Prouza.

"Obecně může Česká republika těžit z výhodné polohy uprostřed Evropy, kvality života, včetně výborného vzdělávacího systému, klidné bezpečnostní situace i z dobré zkušeností, které máme s dosavadním fungováním Galilea," dodal.

Jednání budou součástí vyjednávání Evropské unie a Británie o brexitu. "Finálně o tom rozhodnou členské státy pravděpodobně v roce 2019," uvedl Prouza. Neformální rozhodnutí však je možné očekávat už do jednoho roku. O sídlo EMA podle něj budou usilovat téměř všechny státy, vláda proto dala přednost raději oblasti, ve které má Česko výhodnější pozici.

"Co se týče data přesunu, mělo by k němu dojít nejpozději k datu vystoupení Velké Británie z EU a smlouvy předpokládají celkem dvouleté období na uzavření dohody o ukončení členství v EU," informoval Prouza.



Na hledání vhodné budovy spolupracuje kabinet s pražským magistrátem, primátorka Adriana Krnáčová (ANO) by měla vytypovat dvě až tři varianty. "Pak je to opravdu spíš o diplomatickém boji, nějakou budovu najde každý. Bude to o tom, jak to poskládat a jak dokážeme zobchodovat podporu členských zemí v jiných věcech, které zase zajímají je," dodal Prouza.

EBA je agenturou Evropské unie, která se zabývá prováděním jednotného souboru pravidel, podle nichž probíhá regulace celého bankovnictví Evropské unie a dohled nad tímto sektorem. Jejím cílem je vytvořit účinný, transparentní a stabilní jednotný trh s bankovními produkty v EU.

V hlavním městě už sídlí například i administrativní sídlo navigačního systému Galileo. To bylo přesunuto v roce 2010 z Bruselu do Prahy.