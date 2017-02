Průmysl loni dál rostl navzdory nestabilnímu strojírenství

Tržby z průmyslové činnosti byly v roce 2016 meziročně vyšší o jedno procento a nové zakázky proti předchozímu roku stouply o 4,5 procenta.

Export tuzemských firem dosáhl loni rekordních 3,97 bilionu korun, co je meziročně o 2,3 procenta více. Dovoz se v přeshraničním pojetí snížil o 0,2 procenta. Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dál mírně rostla, mířilo tam 83,6 procenta tuzemského vývozu.

Podle ekonoma Unicerdit Bank Patrika Rožumberského průmysl částečně podkopávala výroba strojů a zařízení, která byla v loňském roce nestabilni.

"Vyhlídky celého průmyslu zlepšují i nové zakázky, které v závěru loňského roku rostly tempem blízkým 10 procentům, stejně jako zlepšující se nálada v průmyslu podle indexů PMI. V letošním roce očekáváme, že průmysl poroste v průměru zhruba stejným tempem jako loni,"dodává Rožumberský.

Export do Německa stoupl o tři procenta, do Rakouska o 6,4 procenta. Do Francie se vyvezlo o 3,9 procenta zboží víc. Naopak vývoz do Ruska klesl o zhruba pět procent a na Slovensko o 4,2 procenta.

Bilance zahraničního obchodu skončila loni přebytkem 183,9 miliardy korun, meziročně o 52,9 miliardy korun vyšším. Uvedl to dnes Český statistický úřad. Vývoz v národním pojetí se loni meziročně zvýšil o 1,4 procenta, zatímco dovoz klesl o 0,2 procenta. Za prosinec vykázal zahraniční obchod schodek pět miliard korun, což byl meziročně o 3,8 miliardy horší výsledek.

„Struktura dovozu ukazuje, že zhoršení obchodní bilance bylo pravděpodobně doprovázeno zvýšením zásob, takže nezhoršilo dramaticky tempo růstu HDP. Toto zvýšení zásob se zřejmě netýkalo hotových výrobků, nýbrž polotovarů, což dává šance na dynamický rozjezd průmyslu na začátku letošního roku. Nadále tedy předpokládáme, že český HDP přidal ve čtvrtém kvartálu mezičtvrtletně 0.5% a meziročně zvýšil své tempo na 2.1%,“ říká hlavní ekonom Unicredit Pavel Sobíšek.