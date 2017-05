Rusnok: Pro zvýšení úrokových sazeb zatím není naléhavý důvod | E15.cz

Sazby by se podle Rusnoka mohly zvýšit až s odstupem doby. "My jsme to avizovali, že pokud bude vývoj zhruba odpovídat tomu, co prognózujeme, tak někdy v druhé polovině roku, ale může to také být až v příštím roce, dojde, doufejme, k odpoutání úrokových sazeb od nuly, kde zatím de facto vlastně zůstávají," řekl Rusnok.

Bankovní rada ČNB na začátku května na prvním měnovém zasedání po ukončení kurzového závazku jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny na rekordně nízké úrovni. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,05 procenta.

Sazby centrální banka snížila na minima v listopadu 2012. Větší prostor pro zpřísnění měnových podmínek, tedy zvýšení základních úrokových sazeb, by podle bankovní rady vznikl v případě, kdyby kurz koruny zůstal na slabší úrovni, než očekává prognóza ČNB.

Analytici míní, že po ukončení měnových intervencí bude dalším krokem ČNB zvýšení rekordně nízké 0,05procentní diskontní sazby. Podle analytiků to lze očekávat už ve druhé půlce tohoto roku. Jedním z následků vyšších sazeb bude postupný růst úroků u půjček, tedy jejich faktické zdražení. Záležet ovšem bude podle nich i na kurzu koruny.

ČNB ukončila intervence, kterými bránila od listopadu 2013 české měně v posílení pod 27 korun za euro, ve čtvrtek 6. dubna. Během trvání kurzového závazku koupila centrální banka na devizovém trhu eura za zhruba dva biliony korun.