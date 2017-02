Růst české ekonomiky očekává i Evropská komise

Hospodářský růst v České republice v loňském roce podle odhadů Evropské komise zpomalil na 2,4 procenta z předloňských 4,5 procenta. Příznivý vliv spotřeby domácností totiž podkopala slabší investiční aktivita. Letos by měl růst díky oživení investic zrychlit na 2,6 procenta, v příštím roce by pak měl činit 2,7 procenta, uvedla dnes komise ve své zimní makroekonomické prognóze.

EK rovněž předpověděla, že průměrná inflace v Česku letos vystoupí na dvě procenta z loňských 0,6 procenta. Míra nezaměstnanosti by měla naopak klesnout na 3,9 procenta z loňských čtyř procent.

V listopadovém výhledu komise předpokládala, že česká ekonomika vykáže za loňský rok nárůst pouze o 2,2 procenta. Česká národní banka (ČNB) loňský růst odhaduje na 2,4 procenta, ministerstvo financí počítá s růstem o 2,5 procenta.

Hospodářství Evropské unie letos i příští rok vykáže růst o 1,8 procenta. Pro eurozónu letos čeká růst o 1,6 procenta a v roce příštím o 1,8 procenta. Poprvé za téměř deset let čeká prognóza růst ekonomiky všech zemí EU po celé sledované období, tedy od roku 2016 až do roku 2018.

Prognóza komise ale zároveň upozorňuje na sílící rizika, která mohou údaje ovlivnit, a to především směrem dolů. Evropa by totiž podle prognózy výrazně ztratila, pokud by byly kvůli narůstajícím protekcionistickým náladám trvale poškozeny instituce, pravidla a praxe mezinárodního obchodu.