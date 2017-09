Růst mezd povede k dalšímu letošnímu zvýšení sazeb ČNB, tvrdí analytici | E15.cz

Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,6 procenta na 29.346 korun. Zaměstnanci si tak polepšili v průměru o 2074 korun. Reálně, po zahrnutí inflace, se jejich měsíční výdělek zvýšil o 5,3 procenta.

"Pro ČNB dnešní číslo znamená další známku toho, že česká ekonomika nabrala téměř neuvěřitelné tempo, a že prostor pro brzké zvýšení sazeb se zcela otevřel," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

I podle ekonomky Komerční banky Jany Steckerové je mzdový vývoj jedním z argumentů pro zvýšení sazeb ČNB ještě před koncem letošního roku. "Růst mezd bude podle našeho názoru pokračovat i nadále. Rostoucí mzdy budou zvyšovat ochotu domácností utrácet a tlačit inflaci nahoru," uvedla.

Citelný růst mezd je podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera do velké míry způsoben příznivým ekonomickým vývojem a nedostatkem vhodné pracovní síly při nízké nezaměstnanosti. "Dynamika mezd je však ovlivňována také administrativními vlivy, jako je růst minimální mzdy či navýšení platových tarifů u státních zaměstnanců v druhé polovině minulého roku," upozornil.

Spotřební výdaje domácností tak díky růstu mezd zůstanou podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče nadále klíčovým tahounem růstu české ekonomiky. "Mzdový vývoj zároveň povzbudí bankovní radu ČNB při úvahách o potřebě dalšího zpřísnění měnové politiky: do konce letošního roku lze čekat další růst úrokových sazeb české centrální banky, a tento krok nelze vyloučit již pro nejbližší zasedání bankovní rady, jež se bude konat 27. září," uvedl.

Podívejte se, jak průměrná mzda rostla v jednotlivých krajích:

Tempo růstu mezd se podle Dufka zřejmě udrží i ve zbytku letošního roku. "Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se zmírnil přetlak na trhu práce, a tak firmy budou muset o zaměstnance stále více bojovat," dodal.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že kvůli silnému růstu mezd by se do potíží mohla dostat příprava státního rozpočtu pro rok 2019, a to ve chvíli, kdy se současný růst promítne do valorizace sociálních výdajů.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok dnes ale ve Zlíně řekl, že se zvyšováním sazeb není proč spěchat. Podle něj není soubor informací o vývoji ekonomiky kompletní a raději by počkal na další prognózu ČNB. Tu bude mít bankovní rada k dispozici v listopadu.