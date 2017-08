S minimálním výdělkem vzroste i zaručená mzda. U některých profesí může dělat i přes 24 tisíc | E15.cz

Vláda zvedá od ledna 2018 minimální mzdu, a to o rekordních 1200 korun na 12 200 korun. To ale není zpráva jen pro ty, kteří berou mzdy uvedené výše. Současně totiž vzrostou i takzvané zaručené mzdy. Záleží na tom, do které z osmi skupin vaše profese patří, ale minimální mzda může dělat i 24 400 korun.