Šestice velkých měst koupí nové autobusy a trolejbusy. Dostala na ně přes miliardu

Dopravní podniky šesti českých měst si rozdělí 1,2 miliardy korun z evropských dotací na nákup ekologických vozidel. Nejvíce získá město Brno, které 411 milionů použije na šest desítek autobusů na stlačený zemní plyn (CNG). Uvedlo to Sdružení dopravních podniků ČR, kam spadají provozovatele veřejné dopravy v 19 krajských a dalších velkých městech. Peníze rozděluje ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného operačního programu.

Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka město dotaci rozdělí na 44 kloubových a 16 standardních autobusů na CNG. S dotacemi uspěly i Hradec Králové či Pardubice.

Podle pověřeného ředitele pardubického dopravního podniku Tomáše Pelikána by na obnovu trolejbusů a tramvají v Česku bylo potřeba celkem 17,3 miliardy. "Takový objem investic by do roku 2022 snížil průměrné stáří vozidel pod 12 let," uvedl.

Kromě ministerstva pro místní rozvoj má dotační titul, ze kterého mohou města vyyužívat i peníze na MHD, také ministerstvo dopravy. Čerpání peněz na stavby silnic a dálnic z tohoto programu přitom ohrožují změny procesu hodnocení dopadů staveb na životní prostředí. "Pro takový případ bychom uvítali realokaci finančních prostředků mezi dotačními programy tak, aby mohly být tyto prostředky využity k další obnově vozového parku," uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Michal Kraus.

Částky získané dopravními podniky z IROP:

Brno 411 milionů: autobusy na stlačený zemní plyn (CNG)

Hradec Králové 236 milionů: elektrobusy a trolejbusy s pomocným pohonem, pořízení bezemisních vozidel

Ostrava 170 milionů: obnova vozového parku - lokalita Hraničník

Olomouc 164 milionů: bezemisní vozidla

České Budějovice 119 milionů: nízkopodlažní elektrobusy

Frýdek-Místek 80 milionů: bezemisní a nízkoemisní vozidla

zdroj: Sdružení dopravních podniků ČR